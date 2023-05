Projeto Jazz Engarrafado tem show nesta quarta-feira

publicidade

Pela terceira vez, o restaurante Gen Street Food and Drink - que faz parte do hotel e hub de conexões Swan Generation (rua 24 de Outubro, 1611) - vai receber o projeto Jazz Engarrafado, que reúne música e vinho. A experiência enogastronômica está marcada para esta quarta-feira, 31 de maio.

O encontro tem a apresentação da pianista Mari Kerber, a partir das 20h. O show musical tem entrada franca e acontece no lobby do hotel.

Para quem quiser participar da degustação e harmonização orientadas pela sommelier Dani Krummenauer, o evento começa um pouco antes, às 19h. Neste caso, é preciso comprar ingresso para esta wine class. No site do Sympla é possível adquirir o tíquete e garantir a reserva.

Os participantes da aula de vinhos vão conhecer rótulos especiais, entre eles o espumante branco Beau Rocher Brut (Les Grand Chais de France), o vinho cabernet tempranillo 99 Rosas (Dominio de Punctum), o Ambrone Etichetta Nera IGT Toscana (Sandro Forte e Figlio), um mix de merlot, sangiovese e syrah, além do Bordeaux Supérieur (Château Haut Laulion), de cabernet (franc e sauvignon) e merlot. Todos foram selecionados para casar com os appetizers do chef Bruno Sarmento, que assina o menu do Gen Street Food and Drink.