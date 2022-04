Projeto oferece oficinas gratuitas para pessoas acima de 50 anos no Vila Flores

publicidade

O projeto 50 Mais Cultura é um programa educativo que desenvolve habilidades criativas e de conexão com ferramentas atuais e tecnológicas, voltadas exclusivamente para o público com mais de 50 anos. As atividades tem o intuito de colaborar com a melhora da qualidade de vida na maturidade, através de processos de criação artística, de autoconhecimento, de fortalecimento da autoestima e da utilização das plataformas digitais para acesso à cultura, comunicação e controle financeiro pessoal.

Até agosto, serão oferecidas oficinas gratuitas mensais de escrita criativa, cerâmica, desenho em gravura e em aquarela, graffiti, educação financeira e inclusão digital. As atividades acontecem presencialmente no Vila Flores (rua São Carlos, 759), nas manhãs e tardes de terças e quartas-feiras. As turmas têm vagas limitadas e buscam contemplar participantes com diversas ocupações e residentes de diferentes regiões de Porto Alegre, priorizando pessoas de baixa renda.

O primeiro ciclo de oficinas do projeto 50 Mais Cultura acontece de 12 de abril a 04 de maio. Os formulários de inscrição estão disponíveis em linktr.ee/50MaisCultura. A ação é viabilizada através da Lei de Incentivo à Cultura, tem realização da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo - Governo Federal e conta com o patrocínio do Agi.



Confira as atividades oferecidas em abril:

A oficina de escrita criativa, com Mara Lúcia B. Silva, tem foco em exercitar o contar oral, a partir de lembranças recentes ou remotas, e realizar seu registro escrito. A atividade conta com duas turmas: às terças-feiras, das 9h às 11h, e quartas-feiras, das 16h às 18h.

A oficina de educação financeira, com Maralice Staniecki Proszek Ribeiro, traz a atenção para temas como controle de gastos, necessidade de reservas, investimentos e controle com créditos facilitados, tratando sobre ferramentas digitais para facilitar transações e os cuidados com segurança e fraudes. As aulas acontecem nas terças-feiras, das 13h30 às 15h30

A oficina de cerâmica, com Márcia Braga, é denominada Canta-canta e apresenta noções básicas do fazer cerâmico, a partir da modelagem de pássaros. As aves serão observadas, ouvidas, modeladas e pintadas para se tornarem uma instalação artística. Os encontros são nas terças-feiras, das 16h às 18h.

A oficina de desenho em gravura, com Fernanda Brauner Soares, busca retomar a tradição de criação de Ex-Libris, marcas pessoais ou institucionais criadas para identificar a quem pertence determinado livro, biblioteca ou coleção literária. A técnica utilizada é a de impressão de xilogravura em papel japonês. As aulas acontecem nas quartas-feiras, das 9h às 11h.

A oficina de inclusão digital, com Maralice Staniecki Proszek Ribeiro, aborda questões sobre inovação tecnológica, alfabetização digital, mídias sociais, comunicação facilitada, participação social, segurança digital e possibilidades de geração de renda por intermédio de mídias sociais. Os encontros são nas quartas-feiras, das 13h30 às 15h30.

Outras informações e atualizações sobre a abertura do próximo ciclo de atividades serão disponibilizadas através das redes sociais facebook.com/50MaisCultura e instagram.com/50MaisCultura.