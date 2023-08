Projeto Solo Piano recebe o talento de Eduardo Knob

publicidade

O projeto Solo Piano recebe hoje, a partir de 12h30min, Eduardo Knob, bacharel em Música da Ufrgs que atua como pianista do Coro Sinfônico da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, desde 2017. O músico se apresenta no Espaço Figueira do Centro Cultural da Ufrgs (Eng. Luiz Englert, 333), em recital com entrada gratuita.

As obras escolhidas por Knob para a apresentação visitam uma fase diferente de sua trajetória, partindo do “Improviso op. 90 nº 2”, de Franz Schubert, que esteve no repertório de seu primeiro recital de piano, há 25 anos. O programa segue com “Étude op. 10 n° 12”, de Frédéric Chopin, e com “Fantasias op. 116”, de Johannes Brahms. No encerramento, está prevista a versão de Franz Liszt para piano solo de “Ave Verum Corpus, K 618”, de Wolfgang Amadeus Mozart.

Natural de Porto Alegre, o solista foi regido por maestros como Lutero Rodrigues, Antônio Carlos Borges Cunha, Norberto García e Isaac Karabtchevsky. Após a graduação na Ufrgs, fez mestrado na Moores School of Music, vinculada à University of Houston, nos EUA. Acumula primeiros lugares em pelo menos dez concursos nacionais e internacionais de piano ao longo de sua carreira. Entre eles estão o Prêmio de Melhor Intérprete de Música de Compositor Latino-americano no Concurso Internacional Claudio Arrau no Chile, em 2006; e o 1° lugar no disputado Bauru-Atlanta Piano Competition, no ano de 2008.

Parceria do Centro Cultural da Ufrgs com o Programa de Pós-Graduação em Música do Instituto de Artes da Ufrgs, o projeto Solo Piano foi criado em 2019, e tem curadoria do músico e professor Ney Fialkow. Consiste em recitais mensais na última segunda-feira do mês, no Espaço Figueira do Centro Cultural da Ufrgs, que possui um piano da marca Kawai, de cauda. A proposta do evento é “oportunizar um momento de escuta e contemplação em meio à rotina apressada da universidade”, além do contato do público com o trabalho dos alunos de pós-graduação em piano da Ufrgs.