Projeto Unimúsica lança livro comemorativo dos seus 40 anos

Nesta terça-feira, 28, um dos projetos culturais mais antigos de Porto Alegre apresenta ao público o livro “Unimúsica 40" (Selo Arte & Cultura_DDC / Editora da UFRGS), com edição limitada e distribuição gratuita. O evento de lançamento tem início às 19h no Centro Cultural da Ufrgs (rua Eng. Luiz Englert, 333).

Os textos registram memórias e refletem sobre o lugar que o Unimúsica ocupa nacionalmente como projeto pioneiro e longevo dentro de uma universidade pública federal. A iniciativa celebra as quatro décadas de história do projeto, desenvolvido pelo Departamento de Difusão Cultural da Pró-Reitoria de Extensão da UFRGS, com especial atenção às séries temáticas apresentadas entre os anos de 2004 e 2021. A organização é da produtora cultural Lígia Petrucci, que foi responsável pela coordenação do projeto durante 20 anos, e a edição e o design são de Flávio Wild.

Antes desse livro, havia uma única publicação, já esgotada, que se dedicou aos primeiros anos da história do projeto, nos anos 1980. “O Unimúsica 40 conta a história mais recente e que por coincidência é uma história que diz muito respeito às séries temáticas. O livro se debruça sobre as produções, ciclos e festivais com temas específicos a partir dos quais toda programação é criada”, destaca Lígia.

Para ela, a importância do lançamento é o registro que fica, sobretudo fotográfico, de um palco que já recebeu incontáveis artistas e produções. “É um livro de cena, que reúne essa cena que a gente assiste anualmente no Salão de Atos da UFRGS, e que é efêmera. Vivemos uma vez e deixa na gente uma série de memórias que poderão ser acessadas de outro jeito através dessa publicação.”

Privilegiando a imagem fotográfica e a palavra, a edição possibilita uma imersão no acervo do Unimúsica. As imagens são de autoria de diversos fotógrafos que captaram os espetáculos ao longo dos anos, como Cláudio Etges e Maciel Goelzer. Além de fotografias e peças gráficas, o livro reúne ensaios e depoimentos de pesquisadores, músicos e professores, como Tom Zé, Luiz Tatit, Carlos Sandroni, Alan Brito, Mônica Salmaso e Déa Trancoso.