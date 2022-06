Prorrogadas as inscrições para o II Mercado Audiovisual Entre Fronteiras

publicidade

Produtores e cineastas das regiões do sul do Brasil, noroeste da Argentina e Paraguai que buscam a coprodução e a internacionalização dos seus projetos audiovisuais ainda podem se inscrever para participação no II Mercado Audiovisual Entre Fronteiras.

O evento recebe inscrições até às 23h59 do dia 26 de junho, domingo, no site do Festival de Cinema de Gramado (www.festivaldegramado.net). Poderão ser inscritos projetos de longa-metragem de ficção, documental e animação, em etapa de desenvolvimento ou pós-produção (WIP), além de séries de ficção, documental e animação, em etapa de desenvolvimento ou pós-produção (WIP).

O II Mercado Audiovisual Entre Fronteiras abre a programação do 50º Festival de Cinema de Gramado voltada ao mercado e irá ocorrer nos dias 15, 16 e 17 de agosto. O evento, realizado pela Secretaria de Estado da Cultura (Sedac-RS) por meio do Instituto Estadual de Cinema (Iecine), em convênio com a Gramadotur, tem como objetivo a integração entre produtores e a promoção do audiovisual da região no cenário internacional.