Quadrinhos perdem Neal Adams, que revitalizou o "Batman"

publicidade

No mundo dos quadrinhos, Neal Adams era uma figura lendária: em uma carreira de quase 60 anos, ele comandou a revitalização do "Batman" e do "Coringa" para a DC, entre outros feitos notáveis. Na manhã de quinta-feira, 28, Adams morreu, aos 80 anos.

Segundo sua mulher, Marilyn, disse ao Hollywood Reporter, ele estava em Nova York, onde teve complicações de uma sepse, doença desencadeada por uma inflamação que se espalha pelo organismo diante de uma infecção.

Em 1969, Adams e o escritor Dennis O’Neil modificaram o "Batman" conhecido pela personalidade excêntrica, graças ao seriado de TV, e o transformaram em um homem mais sombrio, algo mais apropriado àqueles tempos de forte agitação política. A dupla também reestruturou o "Coringa" em suas raízes homicidas.

RELEVÂNCIA. Não bastasse isso, Adams e O’Neil também renovaram o "Lanterna Verde" e o "Arqueiro Verde" para a DC, adicionando relevância moderna às suas histórias com comentários sobre racismo, superpopulação, poluição e dependência de drogas. E a dupla ainda criou um dos primeiros super-heróis negros da DC, a encarnação de John Stewart do "Lanterna Verde".

Em sua longa jornada contra o racismo, Adams também ilustrou o memorável quadrinho gigante da DC "Superman vs. Muhammad Ali" em 1978, trabalho que ele considerava seu favorito.