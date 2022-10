Quarta temporada de "Barry" começa a ser gravada e HBO divulga imagem

publicidade

A HBO divulgou no Twitter, uma imagem da quarta temporada da comédia "Barry", estrelada por Bill Hader, que já está com as gravações a todo o vapor. Henry Winkler, que interpreta Gene Cousineau na produção criada por Hader e Alec Berg, revelou, durante o tapete vermelho do Emmy 2022, que a próxima temporada deverá ser a última.

"Barry", é a história do solitário personagem título, um ex-fuzileiro naval que trabalha como um assassino de aluguel. Quando ele vai até Los Angeles a fim de matar uma pessoa específica, Barry passa a ter aulas de teatro com o personagem de Winkler.

O elenco da série conta também com Sarah Goldberg e com as participações de Stephen Root como Monroe Fuches; Glenn Fleshler como Goran Pazar; Anthony Carrigan como NoHo Hank; Sarah Burns como Mãe Dunn; e ainda Paul Newsome como Janice Moss.

Por enquanto, a data do novo ano não foi confirmada. No Brasil, as duas primeiras temporadas e os episódios já lançados da terceira podem ser assistidas na HBO Max.

Postagem no Twitter: