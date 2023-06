“Que Horas Eu Te Pego?”, comédia com Jennifer Lawrence, estreia dia 22 de junho no Brasil

publicidade

A vencedora do Oscar Jennifer Lawrence está de volta às telonas como você nunca viu: em 22 de junho estreia nos cinemas de todo o Brasil “Que Horas eu Te Pego?" (No Hard Feelings), primeiro papel da atriz em um filme de comédia adulta. O longa tem produção da própria Jennifer e direção de Gene Stupnitsky.

Na trama, Maddie (Jennifer Lawrence) acredita ter encontrado a solução para seus problemas financeiros quando descobre um anúncio de emprego intrigante: pais ricos e superprotetores oferecem um carro para uma garota disposta a "namorar" seu filho introvertido de 19 anos, Percy (Andrew Feldman), e ajudá-lo a se soltar antes de ele ir para a faculdade. No entanto, Percy acaba se mostrando um desafio maior do que ela esperava, e a relação dos dois toma um caminho inesperado.

Com piadas irreverentes e sarcásticas, “Que Horas Eu Te Pego?” apresenta uma versão nova da consagrada atriz Jennifer Lawrence, que agora soma ao leque de sua renomada filmografia uma clássica comédia pastelão que vai arrancar gargalhadas do público. Também compõem o elenco o ator Matthew Broderick, famoso por seu papel em “Curtindo A Vida Adoidado” (Ferris Bueller's Day Off) e Laura Benati, vencedora do Tony Award de 2008 de Melhor Atriz em um Musical.

“Que Horas Eu Te Pego?” estreia exclusivamente nos cinemas.

Trailer: