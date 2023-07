Quem é Tori Kelly, jovem cantora internada nos EUA em estado grave com coágulos

publicidade

Nesta segunda-feira, 24, a cantora gospel Tori Kelly, 30, foi internada em uma UTI em Los Angeles, nos Estados Unidos. Segundo o site TMZ, os médicos concluíram que a artista estava com coágulos nas pernas e pulmões. As últimas atualizações mostram que a equipe que monitora a saúde de Tori descobriu outros coágulos ao redor dos seus órgãos. O estado da cantora é considerado grave.

Prodígio na música

A artista vem mostrando seu talento na indústria musical americana desde os 14 anos, quando ganhou destaque no Youtube ao postar vídeos autorais cantando. Com 11 anos, participou do programa America’s Most Talented Kid (A criança mais talentosa da América, em português), e impressionou os jurados com a sua maturidade e controle vocal.

Aos 16 anos, participou do reality show da FOX American Idol, uma competição entre artistas que desejam ingressar na carreira de cantor. No vídeo de apresentação para o programa, Tori revela que participar do reality era um dos seus maiores objetivos. Ela não chegou a vencer a edição.

Vencedora do Grammy

Em 2018, Tori ganhou dois prêmios em uma das maiores cerimônias que presenteia anualmente os profissionais da indústria musical. A cantora venceu as categorias Melhor Álbum Gospel pela produção Hiding Place e Melhor Canção Gospel por Never Alone, ao lado do cantor Kirk Franklin. Tori já foi indicado ao Grammy em 2015 e 2016.

Este ano, Tori fez uma parceria com o cantor italiano Andrea Bocelli. Juntos, os dois cantaram a famosa canção Hallelujah. A participação da artista faz parte da viagem de peregrinação de Bocelli pela Via Francigena, na Itália. Ao longo do caminho, vários artistas se juntam para apresentações musicais em pontos famosos do país.

Do outro lado dos palcos

Tori é casada com o jogador de basquete André Murillo. Nesta terça-feira, 25, o atleta publicou em seus stories uma tela preta apenas com uma música de Tori ao fundo, no qual ela interpreta a canção Where Do I Fit In, de Justin Bieber. A publicação não está mais disponível.

Nas telonas, a artista ainda foi escalada para dar voz a uma personagem no musical Sing 2. Ela interpretou Meena. Junto com o cantor Pharrell Williams, Tori cantou I Say a Little Prayer durante a finalização do longa.