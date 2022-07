Querido como Capitão América, Chris Evans fala sobre interpretar um vilão: "Sempre é mais divertido"

publicidade

Chris Evans já estrelou diversos sucessos nos cinemas e na TV, mas é muito lembrado pelo público por sua interpretação do mocinho Steve Rogers, o Capitão América, nas superproduções da Marvel.

Apesar de já ter tido experiência com outros personagens "detestáveis", como o Ransom, de "Entre Facas e Segredos", o astro de Hollywood interpreta um vilão barra pesada em seu novo filme.

Em um evento especial para a imprensa, o ator comentou sobre a diferença entre viver mocinhos e vilões: "Interpretar um vilão é sempre mais divertido. Você tem um pouco mais de liberdade, você ganha mais piadas, mas trabalhar com os Russo é o que dá essa sensação de confiança e liberdade. Sabe, quando você confia nos cineastas, você está mais disposto a correr riscos, e certamente um personagem desse jeito demanda riscos".

E essa nova empreitada vilanesca foi possível por conta de colaboradores antigos de Evans, os Irmãos Russo, cineastas que comandaram fenômenos dos quais o astro faz parte: "Capitão América 2 — O Soldado Invernal", "Capitão América: Guerra Civil", "Vingadores: Guerra Infinita" e "Vingadores: Ultimato".

Os Russo são os diretores de "Agente Oculto", filme que coloca o antigo Capitão América do lado contrário desta vez: "Bom, essa é uma história moderna. Acho que [os filmes de James] Bond tem 60 anos neste momento e [os de Jason] Bourne uns 20 anos, e este filme é conectado de várias maneiras com alguns problemas que estão acontecendo no mundo agora", diz Joe Russo sobre o que diferencia esta produção de outras famosas franquias de espiões.

Evans contou o que muda ao trabalhar de novo com os Russo: "Bem, acho que é apenas questão de evoluir nossa confiança e nossa comunicação. Eles entendem meus pontos fortes, entendem as coisas que eu não necessariamente quero fazer e também as coisas que mal posso esperar para fazer".

O grande elenco de "Agente Oculto" conta ainda com Ana de Armas, Billy Bob Thornton, Alfre Woodard, Regé-Jean Page, Jessica Henwick, Dhanush e Julia Butters.

Regé-Jean Page mostra lado sombrio em novo papel / Crédito: Netflix/Divulgação/CP

Billy Bob Thornton falou mais detalhadamente sobre o papel de Chris Evans, dando opinião sobre os motivos que fazem o vilão ser tão assustador: "Ao invés de interpretar o personagem, você sabe, como um típico cara malvado, ele era tão casual sobre tudo. Ele poderia dizer as piores coisas para você e ser tão natural a respeito daquilo. Então eu tive que me esforçar, porque às vezes eu me perdia no jeito engraçado dele de interpretar esse cara".

Galanteador em Bridgerton, Regé-Jean Page também curtiu ter mostrado o lado sombrio de seu personagem na trama: "A diferença entre vilões e heróis, geralmente, é que os vilões não estão sobrecarregados com uma consciência da mesma forma que os heróis. Então eles não têm tantas barreiras entre eles mesmos e seus objetivos, ou ao menos não as mesmas barreiras".

Treinamento pesado

'Agente Oculto', dos Irmãos Russo, conta com grande elenco de estrelas / Crédito: Netflix/Divulgação/CP

Em confronto direto com Chris Evans no filme está Ryan Gosling, que revelou mais detalhes sobre as trabalhosas cenas de ação: "Tivemos, como você pode imaginar, muito treinamento para o filme. Mas sim, eu tive uma grande quantidade de ajuda. Tinha uma equipe maravilhosa de dublês. Eu voltaria ao meu eu de antes do filme e diria a ele para se esforçar mais nos exercícios aeróbicos. Eu não esperava toda aquela correria em Praga".

Ryan Gosling teve que suar para as cenas de ação de seu novo filme / Crédito: Netflix/Divulgação/CP

Em alta por diversos projetos como "Entre Facas e Segredos", "007 — Sem Tempo para Morrer" e "Blonde", cinebiografia de Marilyn Monroe, Ana de Armas brinca sobre os motivos para ter entrado no projeto: "Eu não estava ocupada naquela época".

A atriz treinou com um agente da CIA (Agência Central de Inteligência dos EUA) para ficar pronta para o papel: "Eu comecei correndo igual a um frango com esse colete ao meu redor, eu não sabia como me mover, ou abaixar ou fazer qualquer coisa, e eu realmente curti o processo. A pré-produção foi divertida para mim porque consegui me ver evoluindo, mas eu também precisava do outro lado, mais psicológico. Você está em uma missão, está arriscando sua vida, e nenhuma dessas outras pessoas está perto de você, eles estão no escritório, mas no fim das contas é você que toma as decisões. Você precisa tomar a decisão para resolver o problema no momento", explica ela sobre o trabalho de agentes como os do filme.

E os diretores do longa também tiveram que fazer verdadeiros malabarismos para alcançar o nível das cenas que buscavam antes do filme começar a ser gravado. Anthony Russo revelou apenas uma das façanhas da equipe do longa: "Nós construímos um ônibus que foi projetado para parecer exatamente com um bonde, mas com rodas, porque às vezes precisávamos fazer o bonde correr mais rápido do que um bonde poderia, ou precisávamos leva-lo para ruas sem trilhos. Você constrói a sequência em diferentes locações, onde gravamos com o elenco, com os dublês onde é perigoso, e é algo bastante complexo de se fazer".

Joe Russo revela que ele e o irmão têm mania de interditar partes de cidades para gravar seus filmes, o que nem sempre é bem visto: "E, você sabe, é interessante, sempre que vamos para uma cidade, como fizemos com Soldado Invernal, nós fechamos uma rodovia. Nós voltamos para Cleveland, nossa cidade natal, para gravar este filme e as pessoas ficaram muito felizes, mas aí fechamos uma rodovia por duas semanas".

Anthony completa a fala do irmão: "Eu ia dizer, eles não ficaram felizes". "Eu não acho que a gente possa voltar a Praga ou Cleveland, mas somos muito gratos por poder ter filmado nessas locações", diz Joe.

Novas experiências

Dhanush, astro do cinema indiano, ao lado dos Irmãos Russo / Crédito: Instagram / Reprodução / CP

O ator indiano Dhanush tem grande experiência nos cinemas de seu país de origem, mas viveu novas experiências em "Agente Oculto": "Eu me diverti entendendo como Hollywood funciona. Eu fiz cerca de 50 filmes, são 22 anos de trabalho na indústria de cinema indiana. Nem sempre você tem a chance de se sentir o novato porque a primeira vez em que tudo acontece é um grande 'borrão', você não processa o que está acontecendo, mas desta vez tive a oportunidade de me ver dessa forma. Foi maravilhoso. Crescer vendo filme de Hollywood e estar em um é realmente muito legal".

A jovem Julia Butters, de apenas 13 anos, também elogiou a produção e o elenco do filme: "Foi uma delícia trabalhar com essa galera porque eu vi metade deles no "Saturday Nigh Live" antes de qualquer outra coisa".

"Eu acho que sou mais uma observadora do que alguém que vai pedir conselhos, seja assistindo o Chris se transformar no Lloyd, literalmente fisicamente ou assistindo o Billy levar alguns segundos para se acalmar. Anotar enquanto assisto ao que eles fazem é minha forma de aprender", explicou a estrela adolescente.

Mulheres poderosas

Ana de Armas brilha em mais um filme de ação / Crédito: Netflix/Divulgação/CP

Julia comentou sobre a forma como as personagens femininas aparecem em produções cheias de adrenalina: "É muito importante representar mulheres em filmes de ação sem ser só usando saltos altos, batendo nos caras e 'nossa, como elas são atraentes'. É muito importante que você as represente como pessoas que estão fazendo o trabalho delas e não interessa se elas são vistas necessariamente como atraentes, mesmo que esse elenco seja maravilhoso".

Ana de Armas também refletiu sobre o assunto: "Eu sinto que esse comentário tem a ver comigo. Eu estive nessa posição, eu fiz isso. Eu fui uma mulher de salto alto quebrando tudo num filme de Bond, com a aparência bela, e assim eu tinha que ser para aquele filme. Mas algo realmente revigorante sobre este filme é que o foco não está nisso. Eu não sou o interesse amoroso do Ryan. Nós já fizemos isso também, já estivemos nessa posição. É sobre o poder dela de um jeito diferente, e isso é muito legal. É importante colocar mulheres em filmes de ação nessa perspectiva".

Alfree Woodard concorda com as colegas: "Nós só precisamos manter, você sabe, felizmente, esses caras têm o tipo de mulher [forte] em suas vidas e eles sabem disso. Sejam as mães deles, tias, filhas. Você está mostrando a vida real. E muitas vezes você não tem isso nos filmes".

Jessica Henwick também vive uma personagem de atitute que surpreende no filme: "Eu não pensei nisso como uma virada, eu queria que fosse chocante, mas também queria fazer você pensar 'isso faz sentido'. Quer dizer, estar cercada por dois idiotas por tanto tempo? Quem não surtaria? Eu não queria que fosse um momento do tipo 'não entendi porque ela fez isso'".

O "Agente Oculto", novo filme dos Irmãos Russo, estreia nesta sexta-feira (22).