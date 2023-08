"Quilos Mortais" conta a história de Alicia, que chegou a 282 kg

publicidade

Nesta sexta-feira, dia 1º de setembro, o programa "Quilos Mortais" vai apresentar ao público a história de Alicia. Desde criança, a comida virou o remédio para os momentos de tristeza. Seguindo desse jeito, ela chegou aos 32 anos pesando 282 quilos.

O sobrepeso ameaça a relação com o namorado e a impede de viver de forma plena. A cirurgia bariátrica pode ser a única saída. Para ter uma vida longa e saudável, Alicia terá que colocar um ponto final nessa relação de amor que ela tem com a comida.

Ela teve que superar alguns desafios para perder peso antes de ser aprovada para a cirurgia bariátrica, tudo sob orientação de Dr. Now. Depois da operação, Alicia percebeu que a relação com a mãe tinha papel fundamental no processo para superar os gatilhos emocionais do passado.

Uma conversa franca com a mãe vai ditar os rumos do futuro de Alicia. O bate-papo parece ter feito bem, mas é a balança que vai dizer se este encontro foi bom mesmo ou se tudo não passou de um grande engano. Será que ela vai conseguir seguir firme em seu propósito?

"Quilos Mortais" é exibido nas noites de sextas-feiras, a partir das 22h45min. Na Record TV, é apresentado por Celso Zucatelli, com direção geral de Bruno Gomes e direção artística de Cesar Barreto.