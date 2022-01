'Quilos Mortais': o peso de uma dor

publicidade

O episódio da série “Quilos Mortais” de hoje, na Record TV, às 22h30min, mostra a história do americano Chuck, morador do Texas, que precisa parar de consumir alimentos de fast food para realizar uma cirurgia bariátrica.

Desde que perdeu a primeira esposa assassinada, Chuck descontou a sua dor na comida e atualmente pesa 317 quilos. O seu estado de obesidade chegou ao extremo e a sua saúde está muito comprometida. A situação é urgente e o americano precisa correr contra o tempo para salvar a sua vida, o seu atual casamento e ter a oportunidade de acompanhar o crescimento do seu filho. Para tanto, precisa mudar os hábitos alimentares.

A série “Quilos Mortais” sempre aborda situações e histórias semelhantes a deste homem. Muitos participantes trazem dores na alma que acabam por influenciar no seu peso, afetam a saúde e seus relacionamentos.

Cada episódio, 17 no total, mostra a rotina de homens e mulheres que sofrem com obesidade mórbida. Estas pessoas encontraram a motivação de mudança e buscam melhorias através de um drástico projeto de emagrecimento.

Os episódios são gravados nos lares dos participantes de forma a expressar a realidade de quem sofre de obesidade mórbida. Ao longo dos meses, são mostradas todas as etapas do tratamento, das visitas iniciais ao médico, procedimento cirúrgico, pós-operatório e toda a adaptação necessária para que, finalmente, possam ter uma vida normal e tranquila.

A audiência da atração “Quilos Mortais” está bem consolidada. Na medição feita no episódio da semana passada, a série registrou média de 6,8 pontos e 12% de share na Grande São Paulo. A série de grande sucesso nos Estados Unidos e também no Brasil através da TV por assinatura, possui formato original da Discovery, e estreou na Record TV no dia 5 de janeiro de 2022, sob o comando do apresentador Celso Zucatelli.