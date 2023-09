Rádio Guaíba tem nova atração na programação

publicidade

A Rádio Guaíba terá novo programa a partir desta semana. A atração “A Pauta da Semana” será um espaço de informação qualificada e conversa sobre os mais importantes temas da semana. O programa será veiculado todas as sextas-feiras, das 19h às 19h30min, com a apresentação do jornalista Cleber Moreira, com comentários do cientista político Vinicios Cavalcante e análises da doutora em Comunicação Sandra Bittencourt.



A produção de conteúdos aborda temas relacionados à economia, política, interesse social, entretenimento e variedades, de uma forma direta e descontraída. Comunicação, serviço e informação se unem para promover diálogo, reflexão e debate sobre temas de interesse, antecipando informações importantes para o ouvinte que está começando a semana e quer saber sobre os assuntos mais “quentes” do momento em primeira mão.

O programa tem o compromisso de esclarecer conceitos técnicos e exemplificar com situações que possam servir para o público se posicionar e formar a própria opinião. “A Pauta da Semana” será apresentado no formato de talk show, com técnicas de descontração e informalidade para que mesmo com assuntos sérios e técnicos, seja possível levar a informação com leveza ao ouvinte. Os convidados serão escolhidos pelo conhecimento, expertise e notoriedade em relação ao assunto tratado, quando será possível a interação com público.



A Rádio Guaíba completou 66 anos de existência em 30 de abril deste ano. Fundada em 1957, por Breno Caldas, a emissora integra a história da comunicação no Rio Grande do Sul, transmitindo os acontecimentos aos gaúchos. Nas mais de seis décadas de coberturas, foram noticiados fatos como a construção de Brasília, o Golpe Militar de 1964 e a morte de Tancredo Neves. A emissora também registrou fatos históricos que ocorreram em solo gaúcho, desde o Movimento da Legalidade, em 1961, passando pelo incêndio das lojas Renner, em 1976, e a rebelião no Presídio Central, em 1994.