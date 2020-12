‘Ralei muito pra isso’, diz Anitta ao chegar para show em Nova York

publicidade

Uma das atrações do réveillon da Times Square, em Nova York, Anitta chegou à cidade norte-americana na noite de domingo (27) e vibrou ao comentar a participação no evento de final de ano que, por causa da pandemia, acontecerá de maneira online.

“Olha, ralei muito na minha vida e foi pra isso, entendeu? Me ferrei muito foi pra isso. Pra chegar um dia e falarem assim: 'Você vai passar o réveillon fazendo o quê?'. Eu falar: 'Trabalhando, me contrataram'. 'Ah, é, vai cantar onde?'. 'Nova York, Times Square'. Tchau, galera", brincou a cantora no Instagram Story.

A brasileira também comemorou o clima frio da cidade. “Só de ver a neve já me sinto de férias”, disse. Anitta ainda contou que fará testes diários de covid antes de apresentação.