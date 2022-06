"Rap In Cena World": festival de hip hop em Porto Alegre

publicidade

Nos dias 15 e 16 de outubro, mais de 60 artistas do rap nacional darão voz ao "Rap In Cena World". Já conhecido como o maior evento de rap do sul do país, o "Rap In Cena" lança a edição World com a promessa de se tornar o maior festival de hip hop do Brasil. A realização será no Parque Maurício Sirotski, em Porto Alegre.

Além dos shows de nomes como Batalha da Aldeia, Batalha do Olimpo, Cynthia Luz, Cristal, Djonga, Filipe Ret, Flora Matos, L7nnon, LC, Racionais MCs, Matuê, MC Poze e Tasha & Tracie, o Rap In Cena World contará com campeonato de skate, batalha de MCs, Espaço LGBTQ+, Espaço das Minas, entre outras ativações a serem divulgadas.

“A ideia do Rap In Cena World é, exatamente, o que o nome da edição sugere, ser um mundo da cultura hip hop, que vai além dos shows de rap, e traz o break, o DJ, o grafite, e outros tantos movimentos que englobam esse universo”, explica Keni Martins, idealizador do Rap In Cena.

O Rap In Cena World também reforça suas ações sociais e ambientais com o intuito de estimular a importância de tratar dos temas de forma global. Assim como nas demais edições, o evento terá arrecadação de alimentos e a meta é de que mais de 100 toneladas sejam doados para 10 mil famílias em vulnerabilidade social. Pensando no meio ambiente, a organização ainda pensou em estratégias para diminuir os impactos do lixo gerado. Durante os dias de festival, as pessoas que recolherem dez garrafas, ganham uma água, por exemplo.

“O movimento hip hop é conhecido por seu poder de inclusão social, então não podemos deixar de pensar nesse ponto de todas as formas possíveis. Além disso, a preocupação com o meio ambiente em todo o planeta é indiscutível, de forma que o Rap In Cena World precisa ser sustentável”, afirma Keni.

A bilheteria do Rap In Cena World será liberada nos próximos dias.

A conta no Instagram do festival é @rapincenafestival