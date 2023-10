Rapper independente Cabral lança seu segundo EP

publicidade

O artista independente Cabral lançou, na última sexta-feira, 20, seu segundo EP. "Músicas Que Fiz No Meu Quarto vol. 02" é uma continuação do seu primeiro trabalho, de 2020. Agora, o músico traz reflexões sobre questões familiares, autocobrança e raça.

O rapper, natural de Caxias do Sul e baseado em Porto Alegre, começou a trabalhar na sua carreira solo de forma independente ainda em 2020, sendo responsável, até hoje, por todas as etapas de produção, até a captação do material em um estúdio caseiro.

Entre as novas faixas, estão "Infiltrado", lead single lançado em agosto com clipe e direção de arte assinados pelo designer Guilherme Demori, e "Mão", homenagem ao pai de Cabral, falecido em 2017.