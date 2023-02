Recém-separada, Gisele Bündchen vai passar o Carnaval no Brasil

publicidade

Após terminar o casamento de 13 anos com Tom Brady, Gisele Bünchen vai passar o primeiro Carnaval recém-solteira no Brasil. Nesta segunda-feira (13), a modelo mostrou nas redes sociais que recebeu o convite de um camarote para curtir a folia em terras brasileiras.

"Amo Carnaval, faz muitos anos que não vou e estava com saudade", disse ela no Stories. Gisele também mostrou que ela pode escolher se quer pular Carnaval em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador ou Olinda.

"Agora tenho que decidir para onde vou", disse. A modelo ainda perguntou aos seguidores em qual dos destinos ela deve aproveitar a festa.

Em outubro do ano passado, Gisele e Tom Brady anunciaram o fim do casamento de 13 anos. A modelo e o jogador de futebol americano são pais de dois filhos, Benjamin e Vivian, e, segundo boatos, a brasileira teria decidido terminar a relação porque o ex-marido se recusava a se aposentar para passar mais tempo com a família.

Após o divórcio, Gisele já veio ao Brasil com os filhos e visitou os pais. "É o meu Rio Grande do Sul. Céu, sol, sul, terra e cor. Onde tudo o que se planta cresce, e o que mais floresce é o amor. Sempre tão bom voltar para casa", disse na ocasião.

