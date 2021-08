Record reforça equipe para melhores conceitos de plataforma

publicidade

A área comercial do Grupo Record contratou três novos executivos. Sabrina Salgado, Guto Grieco e Francisco Rosa chegam à empresa com a missão de extrapolar os conceitos de plataformas para tornar ainda melhor o acesso das marcas à audiência de todos os produtos do Grupo. Sabrina Salgado assume a Diretoria de Marketing e Planejamento Comercial, trabalhando com iniciativas de marketing e negócios para conteúdos de entretenimento, jornalismo e teledramaturgia. Publicitária com MBA em Gestão de Negócios e pós-graduada em Negócios Internacionais, em sua última experiência foi head de marketing da Latam. Antes, por 15 anos colaborou com a ressignificação do marketing publicitário, branded content e live experience na Editora Globo e WarnerMedia. Também foi Diretora na Associação Brasileira de Anunciantes. “Meu trabalho é ajudar marcas a conversarem com pessoas através das telas da Record", define a executiva.

Guto Grieco comanda a nova Diretoria de Inovação e Parcerias Estratégicas, integrando plataformas e modelos de negócios diferenciados no ecossistema do Grupo Record. Com formação multidisciplinar, é engenheiro eletrônico, possui MBA em Marketing, Especialização em Inovação na Harvard Business School e Master em Administração na FGV. Nos últimos 12 anos, liderou o Centro de Inovação da ESPM como consultor além de já ter trabalhado com tecnologia em corporações globais nos Estados Unidos e Europa. “Será uma gestão voltada para a criação de novas experiências comerciais para as marcas se conectarem com as audiências do Grupo Record”, explica.

Francisco Rosa chega ao Grupo Record como diretor comercial, na Diretoria Nacional de Comercialização, liderada por Wagner Martins, para contribuir com o crescimento do volume de negócios, Com a visão de quem vivenciou na carreira as necessidades dos clientes e agências, ele planeja “o incremento de parcerias e maior assertividade nas oportunidades comerciais, além de fortalecer o movimento de integração das plataformas do Grupo”. Com uma carreira de 25 anos em grandes agências como DM9DDB e Talent, o executivo atuou nos últimos sete anos como diretor-geral de mídia e negócios da Artplan. É membro atuante da diretoria do Grupo de Midia São Paulo desde 2010 . Em 2016, foi indicado ao Caboré na categoria profissional de mídia. “Temos agora um novo time ainda mais preparado para sugerir e atender às demandas de um mercado em constante transformação”, diz Walter Zagari, vice-presidente Comercial, Marketing e Multiplataforma do Grupo Record.