Record TV exibe o documentário "Davi: Um Rei em Construção"

O documentário "Davi: Um Rei em Construção" será exibido na próxima quarta-feira (12), às 22h15, na tela da Record TV. A reportagem refaz a jornada de Davi pela Terra Santa durante o período em que foi perseguido, e que será retratado em Reis - A Perseguição.

O belo cenário de um oásis no deserto da Judeia, diante da região do Mar Morto, foi também o palco de uma perseguição assustadora, 3 mil anos atrás. Davi, o jovem pastor de ovelhas escolhido por Deus para se tornar o novo rei de Israel, foge do homem que insiste em ocupar o trono: Saul. “Foi uma perseguição ferrenha. Ele foge pelo deserto, ele foge para cavernas. Ele não queria enfrentar Saul. Davi ainda tinha um respeito enorme por Saul”, explica a historiadora Deborah Adler.

Na Terra Santa, o repórter especial André Tal lidera uma expedição que refaz os passos de Davi e mostra as evidências arqueológicas desse período. A fuga começa tempos depois de um grande duelo: Davi usa sua coragem e fé para encarar o gigante filisteu Golias. “De repente, chega um jovem e as pessoas começam a amá-lo. Saul se sente muito ameaçado”, destaca Aline Szewkies, especialista em história de Israel.

Nossa equipe entra em um local surpreendente e estratégico: o complexo de cavernas de Adulão. “Existem cerca de 200 cavernas aqui na região de Adulão. E essas cavernas faziam parte de uma cidade praticamente subterrânea, debaixo das casas dos hebreus, três mil anos atrás”, explica o pesquisador bíblico Miguel Nicolaevsky.

Nesta fuga, Davi consegue montar um exército próprio. E se arrisca até no território inimigo: busca refúgio em Gate, importante cidade dos filisteus. O documentário mostra como está esse território hoje. “Era o único lugar que provavelmente Saul não ia buscá-lo”, observa o historiador Ariel Horowitz.

A expedição pela Terra Santa também desbrava as paisagens de Ein Gedi, o oásis situado na região do Mar Morto. Entramos na caverna apontada como local onde Saul e Davi ficaram frente a frente. “Davi tem a chance de matar Saul”, acrescenta a historiadora Deborah Adler. Mas a reação do futuro rei de Israel é surpreendente.

Todo esse período de fuga será retratado na quinta temporada da série Reis. O documentário mostra a preparação dos atores para essa nova fase e ainda exibe imagens inéditas. “Davi se torna um exímio guerreiro. Ele começa realmente a ficar muito popular”, conta Cirillo Luna, ator que vai interpretar Davi em sua fase adulta.

Assista ao documentário "Davi: Um Rei em Construção" nesta quarta-feira (12), às 22h15, na tela da Record TV. E anote na agenda: Reis — A Perseguição estreia nesta quinta-feira (13), às 21h15. Se você perdeu as temporadas anteriores, você pode acessar o PlayPlus.com para assistir na íntegra e acompanhar o Instagram @seriereis para ficar por dentro de tudo.