Record TV lamenta morte da atriz Nicette Bruno

publicidade

A Record TV emitiu uma nota oficial, neste domingo (20), para lamentar a perda da atriz Nicette Bruno, que morreu aos 87, vítima da covid-19. A emissora destacou a dedicação da artista à arte interpretando personagens inesquecíveis.

Leia abaixo o comunicado na íntegra:

A Record TV lamenta o falecimento da atriz Nicete Bruno, mãe dos atores Beth Goulart e Paulo Goulart Filho, que estão no elenco da novela Gênesis. Nicete se dedicou durante anos às artes, especialmente à TV brasileira e interpretou personagens que nunca sairão de nossas mentes.

Famosos lamentam morte de Nicette Bruno, vítima da covid-19

Reprodução/Instagram



A morte de Nicette Bruno, na manhã deste domingo (20), vítima de complicações da covid-19, deixou amigos, fãs, famosos e personalidades de luto. Eles foram às redes sociais se despedir de uma das maiores atrizes da dramaturgia brasileira.

Camila Pitanga, atriz

"Esse ano segue nos exigindo força e entendimento para as despedidas tão inimagináveis. Dona Nicette Bruno é, e sempre será, uma grande dama da nossa dramaturgia. Quantos sorrisos e lágrimas ela já te tirou?! Não era uma delicia ligar a TV e vê-la dando vida, temperatura acolhimento e verdade a uma personagem?! Fará muita falta. Para a família, para a arte, para os fãs, como eu. Querida, Nicette, descanse em paz. Aos familiares, meu conforto".

Ary Fontoura, ator

"Uma das grandes amizade se foi, estou extremamente triste".

Leda Nagle, jornalista

"Nicete e seu sorriso encantador, sua delicadeza de jeito e de gestos. Uma paixão. Tristeza infinita".

Bruna Lombardi, atriz

"Poucas pessoas foram tão queridas, tão amadas, pela família, pelos colegas, pelo público. Uma linda carreira, história e família e uma força interior e grande espiritualidade marcaram a vida de Nicette Bruno, sempre cercada de amor. Hoje ela fez sua passagem, como ela mesma sempre acreditou com seu espírito numa dimensão maior.

Nicette querida, vai em paz e irradie sua linda energia. Com todo nosso carinho e sentimento, deixem aqui sua mensagem para a família e amigos".

Lilia Cabral, atriz

"Todas as vezes que encontrei a Nicete, tinha sempre um sorriso lindo no rosto! Adorável Nicete, encantadora com atriz, como mulher e como mãe! Todos queriam ser filhos da Nicete. Muitos tiveram a oportunidade de ter uma avó como a Nicette, quando fez lindamente a Dona Benta. Quantas novelas e quantas peças e quanto talento! Meus sentimentos a família um beijo enorme com o meu respeito e admiração e eu posso dizer de coração, estou muito triste".

Cris Vianna, atriz

"Que triste essa notícia, essa partida. Dona Nicette Bruno. Perdemos todos".

David Brazil, influenciador

"Essa fez parte da vida de todos os brasileiros, quantos histórias, quantos personagens maravilhosos.... GRATIDÃO NICETTE BRUNO, DESCANSE EM PAZ".