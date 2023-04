Rede Boulevard realiza atividades de Páscoa gratuitas para as crianças

publicidade

Os shoppings da rede Boulevard irão realizar atividades gratuitas para a Páscoa da criançada. Neste sábado, dia 08, no Boulevard Assis Brasil, das 15h às 18h, e no Boulevard Laçador, das 16h às 19h, as crianças poderão participar de uma oficina de confecção de orelhas de coelho, receber pinturinhas de rosto temática e ainda fazer parte de uma brincadeira de caça ao ninho, na qual irão procurar, com a ajuda de pistas, por ninhos com ovinhos de chocolate que estarão escondidos nas áreas comuns dos shoppings. A partir das 17h, os pequenos também contarão com a visita do Coelho da Páscoa, que estará disponível para tirar fotos e dançar com a criançada, que poderá imitar os passos de dança do coelhinho. Além da agenda para celebrar a data, nos jardins do Boulevard Laçador e no mall do Boulevard Assis Brasil, o público encontrará uma decoração temática especial, com coelhos, ovos de Páscoa e cenouras.

As atividades seguem no domingo, dia 09. No Boulevard Assis Brasil, das 15h às 18h, será realizada uma oficina de decoração de ovinhos, além da distribuição de orelhas de coelho e pinturinhas de rosto. No Boulevard Laçador, das 16h às 19h, acontece a distribuição de orelhinhas e pinturinhas de rosto de coelho. A partir das 17h, nos dois empreendimentos, os pequenos contarão novamente com a presença do Coelho da Páscoa, com brincadeiras e danças.