Refugiados lançam livro digital sobre suas histórias

Neste sábado, dia 5 de fevereiro, às 14h, ocorre a live de lançamento do livro digital "Narrativas: Exílios e Encontros", com Carla Alessandra Cursino e Bruna Pupatto Ruano, idealizadoras desse projeto contemplado pelo Rumos Itaú Cultural 2019-2020. A obra, autobiográfica e plurilíngue, foi escrita por cinco refugiados residentes em Curitiba (PR) e região: Gloire Nkialulendo, da República Democrática do Congo, Myria Tokmaji, da Síria, Russel Cerilia, do Haiti, e Maiker Gutierrez e Ninoska Pottella, ambos da Venezuela. Os autores também participam do bate-papo, onde compartilham histórias de vida e seus processos migratórios. O encontro on-line será no canal do Youtube https://youtu.be/-FWQL9QeRBs. A publicação estará disponível no site: www.projetonarrativas.com.br.

Carla Alessandra Cursino, professora de português para migrantes e refugiados desde 2014 em projetos desenvolvidos pela Universidade Federal do Paraná, conta que sempre se incomodou pelo fato dos refugiados serem tratados, de um modo em geral, como uma massa homogênea de vulneráveis. “São características que reforçam preconceitos e comportamentos xenófobos e, consequentemente, provocam a desvalorização do que essas pessoas trazem em sua bagagem e, em alguma medida, sua individualidade e desumanização”, explica.

Esse sentimento foi o ponto de partida para "Narrativas: Exílios e Encontros", que tem como objetivo proporcionar uma nova experiência de refúgio a indivíduos que se viram obrigados a abandonar seu idioma, morada, seu país em busca de uma possibilidade de vida. O verso do poeta sírio Adonis, que diz “Tudo o que não escrevi, esqueci e é isso agora que me escreve”, também serviu de inspiração para a criação do projeto, que convidou os autores para, desta vez, migrarem para dentro de si, encontrando refúgio em suas memórias, trajetórias e identidades.

Residências artísticas – preparação para a escrita

Como nenhum dos cinco participantes é escritor profissional, em um primeiro momento, Carla Alessandra Cursino e Bruna Pupatto Ruano, a primeira Mestre e a segunda Doutora em Estudos Linguísticos, organizaram em quatro encontros on-line, uma residência artística conduzida pelo ator e músico Conde Baltazar e pela psicóloga Elaine Schimitt.

Nos encontros, foram trabalhadas quatro temáticas: Descobrindo a criança: reviver a infância, Quem eu fui e quem eu sou: pensar sobre acontecimentos que marcaram seu processo de formação pessoal, Atravessar as fronteiras e ver o Brasil: rememorar a migração e a chegada ao Brasil e Vislumbrar o porvir: projeções para o futuro.