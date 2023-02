Remix de DJ brasileiro que tocou no show da Rihanna foi feito em 2020: "Acredite nos seus sonhos"

publicidade

"Acredite nos seus sonhos", disse Ewerthon Carvalho Santos, o DJ Klean, de apenas 20 anos, que teve o remix na versão funk da música Rude Boy tocado na apresentação da Rihanna no Super Bowl, na noite do último domingo,12.

O DJ é de Itarantim, na Bahia, e começou a tocar aos 15 anos. O remix da música da Rihanna foi feito em 2020 e ganhou popularidade na internet.

Na época, ele também participou de um concurso do duo Tropkillaz, onde ganhou maior visibilidade: "Fiquei entre os 5 remixes que serão oficialmente lançados pelo Tropkillaz, além de ser escolhido para fazer uma música com eles! Fiz esse remix em apenas 10 horas na quinta-feira para lançar hoje e quase desisti antes de fazer. Agradeço a todos que me apoiam", escreveu nas redes sociais.

Instagram / Reprodução / CP

Foi em janeiro de 2023, então, que DJ Klean recebeu a proposta da equipe de Rihanna para Rude Boy na versão "abrasileirada" tocar na apresentação da artista após sete anos longe dos palcos.

"Realmente, nada é impossível, acredite nos seus sonhos...", escreveu ele no Twitter.