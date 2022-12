Renato Aragão recebe alta do hospital

publicidade

Renato Aragão recebeu alta do hospital no fim da manhã desta sexta-feira (9). A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do ator e humorista ao R7.

"Está se sentindo super bem e está na casa dele", afirmou o porta-voz.

Nas redes sociais, Lívian Aragão, filha de Renato, comemorou a melhora do pai e a volta para casa com vídeo postado nos stories do Instagram.

"Oi, pessoal. Tamo junto, obrigado pelo carinho, olha aqui quem chegou em casa. Um beijão pra todo mundo", disse o artista de 87 anos no vídeo, que estava acompanhado da mulher, Lílian Aragão.

Ele foi recebido com festa pela cachorrinha de estimação da família. Assista ao vídeo: