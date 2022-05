Renato Teixeira e Fagner se reúnem para gravação de "Naturezas"

publicidade

A amizade de Renato Teixeira e Fagner vem de longa data. Os músicos compõem juntos a alguns anos e resolveram colocar o desejo de lançar um álbum como prioridade. A ideia surgiu com a troca de e-mails e tomou forma com o surgimento dos aplicativos de áudios e mensagens que permitem e facilitam a troca de músicas e letras. O projeto ganhou vida agora na Kuarup, gravadora com mais de 40 anos, que tem seis álbuns de Renato Teixeira em seu catálogo e que o músico costuma chamar com carinho de sua casa fonográfica e sua antiga casa por uma inexplicável coincidência de endereços. Outro evento que tornou possível a realização do projeto do disco, gravações, ensaios e o lançamento do trabalho foi a inauguração do estúdio da Kuarup, espaço para atender os artistas contratados e parceiros da gravadora.

Conforme informa a gravadora, a sala ganhou o nome de Renato Teixeira, pois o músico ensaiava no local nos anos 70 e recebia alguns artistas para tocar e compor como Belchior, Guilherme Arantes e Fagner, que em 1973 levou a fita de seu 1º disco Manera Fru Fru, Manera, para ouvir no estúdio improvisado, espaço que tinha também um cantinho para um modesto laboratório fotográfico. O endereço foi também sua residência onde vivia com a família e foi lá que ele compôs Romaria. Hoje por uma coincidência inexplicável o atual endereço é a sede da gravadora Kuarup em São Paulo, razão da inspirada e merecida homenagem. Resultado: a memória afetiva de Renato Teixeira foi para o espaço. O repertório de dez músicas é inédito e traz duas regravações, Tocando Em Frente e Mucuripe, celebrando a parceria de Renato Teixeira e Fagner, que mostram as suas influências paulista e cearense. A sonoridade não divide a personalidade musical de cada artista e sim acrescenta. O projeto reúne e mistura histórias, parcerias, composições, melodias, experiências, carreiras, estilos e naturezas diferentes. O álbum chama "Naturezas" e tem a data de lançamento nas plataformas digitais prevista para o dia 20 de maio, data muito especial, que comemora o aniversário de Renato Teixeira. A edição física em CD sai em junho.

Comemorando 30 anos a música Tocando em Frente foi lançada como o primeiro single de trabalho, já lançada nas plataformas digitais, seguida pela inédita Eu Comigo Mesmo e o clássico Mucuripe, todas antecedendo o lançamento do disco. A bela arte gráfica do álbum foi comandada por Elifas Andreato, prestigiado e premiado designer, responsável por capas antológicas de discos dos mais importantes artistas da música popular brasileira, que nos deixou recentemente. A inédita capa do álbum "Naturezas" foi a sua última criação para discos fonográficos.