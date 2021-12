Retrospectiva 2021 do Spotify mostra os destaques do ano

publicidade

A Retrospectiva 2021 do Spotify revelou as preferências da região sul do país na música. Jorge & Mateus, que ocupou o quarto lugar entre os artistas mais ouvidos no Spotify no Brasil, tem seu álbum “Tudo Em Paz” como o mais escutado nos três estados - Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul - e o segundo no País. Gusttavo Lima, com o álbum “O Embaixador - The Legacy (Ao Vivo)”, subiu no ranking regional quando comparado ao nacional, da terceira para a segunda posição. A diferença entre os três estados está na quinta posição dos álbuns mais ouvidos que, no Rio Grande do Sul, ficou com “Piseiro 2020 Ao Vivo”, de Os Barões Da Pisadinha, os artistas mais ouvidos no Spotify no Brasil em 2021, enquanto que no Paraná e Santa Catarina, a posição é ocupada por “Ao Vivo No Ibirapuera”, de Henrique & Juliano.

Além disso, o podcast mais ouvido na região Sul é o "Exclusivo Spotify PrimoCast", de frequência semanal com dicas sobre como ganhar uma dinheiro extra, fazer a microempresa crescer, inovar no mundo dos negócios, entre outros aspectos de finanças. No ranking dos podcasts mais ouvidos no Spotify no Brasil em 2021, PrimoCast ocupa a quarta posição, enquanto que no ranking global, é o 38º. O podcast aparece também na lista dos episódios mais escutados no Brasil com "O que está acontecendo com o Brasil? Um papo com Paulo Guedes", que ocupou o terceiro na Retrospectiva 2021 do Spotify. O Exclusivo Spotify PrimoCast é apresentado por Thiago Nigro, o Primo Rico, especialista em finanças, empreendedorismo e investimentos.

Confira abaixo os álbuns mais ouvidos por estado:

Rio Grande do Sul

1 - Jorge & Mateus - “Tudo Em Paz”

2 - Gusttavo Lima - “O Embaixador - The Legacy (Ao Vivo)”

3 - Israel & Rodolffo - “Aqui e Agora, Vol.1”

4 - João Gomes - “Eu Tenho a Senha”

5 - Os Barões Da Pisadinha - “Piseiro 2020 Ao Vivo”

Santa Catarina

1 - Jorge & Mateus - “Tudo Em Paz”

2 - Gusttavo Lima - “O Embaixador - The Legacy (Ao Vivo)”

3 - Israel & Rodolffo - “Aqui e Agora, Vol.1”

4 - João Gomes - ”Eu Tenho a Senha”

5 - Henrique & Juliano - “Ao Vivo No Ibirapuera”

Paraná

1 - Jorge & Mateus - “Tudo Em Paz”

2 - Gusttavo Lima - “O Embaixador - The Legacy (Ao Vivo)”

3 - Israel & Rodolffo - “Aqui e Agora, Vol.1”

4 - João Gomes - “Eu Tenho a Senha”

5 - Henrique & Juliano - “Ao Vivo No Ibirapuera”