Revelação do Pop Amazônico, Wagner Luther lança álbum “Lados”

Sucesso na internet e destaque nos festivais de Lisboa, o cantor e compositor brasileiro Wagner Luther está de volta ao Brasil após uma temporada de muita produção em Portugal. O artista acaba de liberar` seu mais novo álbum “Lados”, produzido e gravado nas terras lusitanas. Com 10 faixas, sendo duas inéditas, o projeto chega ainda com clipe para o single “Você que Luther”.

Composta pelo próprio artista e produzida pelos portugueses de Rennan e Iccarus - que assina a produção das demais faixas do álbum com grandes parcerias- , “Você que Luther” é uma liçao para o próprio Wagner e todos os ouvintes de que podemos ser quem realmente somos, sem medos e amarras. “Eu não preciso que você me aprove, se você não entendeu tem cole, a fila andou tá se achando top?”, afirma trecho da canção.

Luís Rua, diretor da CNN Portugal, dirigiu todos os clipes do projeto se aproveitando da esfera portuguesa e trazendo as ruas típicas, cenários conhecidos e locais marcantes de Lisboa para dentro da história de cada canção. Com nove anos de carreira e dois álbuns de estúdios gravados, Wagner Luther já soma mais de 5 milhões streams nas plataformas digitais. Agora, o artista segue com uma série de lançamentos e, após um ano de estudos na Irlanda e Portugal- onde gravou seus mais recenets singles- , volta a se apresentar nos palcos das melhores festas do Brasil esbanjando talento, atitude, carisma e um set list “top Hits” que promete momentos mágicos únicos de nostálgicos a atuais.