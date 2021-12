publicidade

Após três meses de confinamento, Rico Melquiades é o grande vencedor de A Fazenda 13 e leva o prêmio de R$ 1,5 milhão para casa. O público votou pelo R7.com e escolheu o peão na disputa contra Bil Araújo, Marina Ferrari e Solange Gomes.

O anúncio foi feito por Adriane Galisteu, ao vivo, no último programa da temporada, que aconteceu na noite desta quinta-feira (16). Rico recebeu 77,47%% dos votos do público.

Final entre Bil, Marina, Rico e Solange

No domingo (12), o elenco do Top 8 enfrentou a última prova da temporada, feita em duplas. Dynho e MC Gui venceram a disputa e, além de cada um ganhar um carro zerinho, eles decidiram os grupos das duas Roças Especiais.

Roça Especial 1: MC Gui escolheu Aline, Bil e Marina.

Roça Especial 2: Dynho escolheu Rico, Solange e Sthfeane.

A primeira Roça Especial aconteceu na segunda (13). Aline e MC Gui foram eliminados enquanto Bil e Marina garantiram as primeiras vagas da final. O resultado da segunda Roça Especial foi anunciado na terça (14). Rico e Solange venceram venceram a disputa contra Dynho e Sthefane e acompanharam os dois finalistas.

O quarteto comemorou muito a chegada à final! Além de serem surpreendidos com uma chuva de fogos, Bil, Marina, Rico e Solange foram presenteados com uma festa, em que estavam presentes todos os ex-peões da temporada.

Trajetória de Rico em A Fazenda 13

Responsável por causar as maiores tretas da edição, Rico irritou os colegas de confinamento, mas também levou diversão para a sede.

O humorista discutiu com praticamente todos os peões do reality e protagonizou momentos históricos da temporada ao fazer uma guerra de comida na sala e causar uma punição de propósito.

Rico também foi o participante que venceu a maior quantidade de provas, conquistando três vezes o Chapéu e duas vezes o Lampião do Poder.

Aliás, dois de seus mandatos como Fazendeiro causaram alvoroço nas redes sociais e entre os peões. Com comentários ácidos, Rico dividiu as tarefas rurais de seu primeiro reinado ao mesmo tempo em que distribuía ofensas aos colegas. Em sua terceira coroação, o humorista resolveu acordar os participantes com um "panelaço" no quarto, provocando uma verdadeira guerra com Dynho, MC Gui e Sthefane.

Entretanto, o momento mais caótico que envolveu o humorista foi com Dayane. Após eles discutirem feio na sala, a modelo rasgou a jaqueta do peão. Ele ficou dias sem saber do ocorrido, até que a ação da colega foi revelada por Aline e Bil.

Apesar de amar um fogo no feno, o peão também divertiu os participantes com seu jeito autêntico. Até os rivais se entregaram às piadas de Rico! Ele encontrou aliados na sede e fez amizade com Aline, Erika, Marina e Mileide.

