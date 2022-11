Rihanna diz que não vai lançar álbum antes do show do intervalo do Super Bowl

publicidade

Rihanna negou que vá lançar mais músicas até a apresentação no show do intervalo do Super Bowl, em fevereiro do ano que vem.

"Não vem aí. Super Bowl é uma coisa, músicas novas são outra coisa. Ouviram isso, fãs?", brincou a cantora em entrevista. "Eu sabia que no mesmo segundo em que eu anunciasse meu retorno eles iriam pensar que um novo álbum estaria chegando e eu teria que trabalhar", continuou.

A artista, porém, disse que planeja fazer o retorno em breve: "Vamos ver. Eu pretendo voltar com um projeto especial".

Rihanna voltou a lançar músicas depois de seis anos com a canção Lift Me Up, escrita para a trilha sonora do filme Pantera Negra: Wakanda Forever. O último lançamento dela até então era Anti, de 2016.

