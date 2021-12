Rincon Sapiência encerra 2021 com lançamento de um single-duplo

publicidade

Desde 2016, quando lançou 'Ponta de Lança' (Verso Livre), que tornou-se um sucesso e elevou o patamar do artista a nível internacional, o rapper Rincon Sapiênciasurpreende os fãs com seu lançamento entre Natal e Ano Novo.

Neste 2021, o rapper inova e presenteia os fãs com seu novo trabalho, intitulado “O Peso das Barra”, um single-duplo, lançamento composto por duas faixas e um vídeo clipe. Distribuído pela Altafonte Brasil, a primeira música do mini EP é “De Onde Cê Vem”, apresentada em primeira mão durante a participação do rapper no podcast “Rap Falando”.

Um trecho da música viralizou nas redes sociais e já conta com mais de 208 mil visualizações. Com a sagacidade do jogo de palavras e flow inconfundível, Rincon provoca: "Eu amo comprar é mágico. Pergunta se quero é lógico. Rico no saldo da conta. Fudido no psicológico...”. E, claro, sem deixar de lado as críticas sociais e raciais, ele completa: "... O rap consegue fazer o retorno. Abrir caminho, passar o trator. E nessa prática, os pretos tá ganhando menos, é um fator...”.

O segundo single ganhou o nome de “Serenata” e conta com a participação especial de Timor YSF, rapper cabo-verdiano. Os dois se conheceram durante um festival em Lisboa em 2018, depois disso, mantiveram contato e, este ano, ao retornar a Portugal, rolou o convite.

Timor já chegou com algo escrito que encaixava com a batida, mas durante o encontro, ele acabou criando algo novo para a música e no dia seguinte, os dois já estavam em estúdio juntos para a gravação da faixa e vídeo clipe. “Eu acompanho muito a cena musical de países de língua portuguesa, principalmente, do continente africano. Quando tive a oportunidade de encontrá-lo no festival, fui até ele e nos conectamos. A possibilidade de lançarmos algo juntos viria com o tempo e, quando conseguimos, foi muito natural porque a sinergia aconteceu na música e na vivência também”, afirma Rincon Sapiência.

Embalada por uma batida dançante que mistura drill com afrobeat, a faixa retrata as desigualdades sociais, abordando temas como fome, periferia e superação. “Tenha dinheiro, perca saúde. Ganha saúde, perca dinheiro. Cabeça queima no travesseiro. Eu quero terra e não sou herdeiro. Dinheiro gira como ciclone. Dá uma volta e logo some. Quando a barriga ronca de fome. Ninguém escolhe aquilo que come”.

Parte do clipe foi gravado em Portugal, durante a passagem de Rincon pela cidade e, ao lado de Timor YSF, filmaram em Cova da Moura, bairro da periferia de Lisboa. Também há imagens feitas em São Paulo, com Rincon passeando por duas alfaiatarias, localizadas na zona leste. “A gente vive em países diferentes, mas o Timor é um cara muito atento a tudo o que acontece no Brasil, então logo a gente se encontra e se enxerga nesse lugar de pessoas que precisam superar para chegar onde chegaram, que é o nosso caso, porque apesar da distância continental a gente vive experiências semelhantes e isso contribuiu muito para o nosso processo de desenvolvimento do trabalho”.



Disponível em todas as plataformas digitais

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=TvngWhHRoJc