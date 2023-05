Rita Lee: cerimônia de sétimo dia será transmitida pela internet

publicidade

A missa de sétimo dia da cantora Rita Lee, que morreu em 8 de maio de 2023, será aberta ao público e contará também com transmissão pela internet, informou seu viúvo, Roberto Carvalho, no Instagram.

A cerimônia ocorrerá na próxima terça-feira, 16 de maio, às 12h30min, na Paróquia São Pedro e São Paulo, no parque Alfredo Volpi, em São Paulo. O local fica na rua Engenheiro Oscar Americano, Cidade Jardim. Quanto à transmissão online, mais detalhes para quem for assistir serão divulgados no próprio dia.

Rita Lee passou os últimos anos com saúde debilitada por conta de um câncer no pulmão. A família chegou a comemorar a cura da doença em 2022, quando exames de rotina mostraram a remissão da doença. Entre 24 de fevereiro e 24 de março deste ano, a cantora já havia sido internada por problemas de saúde.

O velório de Rita Lee, ocorrido no Planetário, no Parque do Ibirapuera, também foi aberto ao público. A cerimônia de cremação, porém, foi restrita a familiares.