Rita Lee, rainha do rock brasileiro, morre aos 75 anos

Rita Lee, uma das maiores cantoras e compositoras da história da música brasileira, morreu na noite de ontem, dia 8, aos 75 anos, em São Paulo. Ela foi diagnosticada com câncer de pulmão em 2021 e, desde então, vinha fazendo tratamentos contra a doença.

A família da cantora divulgou um comunicado nas redes sociais dela:

"Comunicamos o falecimento de Rita Lee, em sua residência, em São Paulo, capital, no final da noite de ontem, cercada de todo o amor de sua família, como sempre desejou".

O velório será aberto ao público, no Planetário do Parque Ibirapuera, nesta quarta-feira, dia 10, das 10h às 17h.

Saúde da cantora

Em fevereiro deste ano, ela já tinha sido hospitalizada em estado "extremamente delicado", porém, se recuperou e voltou para casa uma semana depois. A segunda e mais recente internação foi no último dia 21 de março. Em abril de 2022, a família anunciou que o câncer de Rita Lee estava em remissão e a roqueira estava curada. Desde então, o tumor não tinha apresentado sinais de retorno.

Trajetória

Rita Lee Jones de Carvalho nasceu no último dia do ano de 1947, na capital paulista. Foi filha do dentista Charles Fenley Jones e da pianista Romilda Pádua Jones. A cantora iniciou a trajetória na música como pianista.

Em 1966, Rita formou a banda paulista batizada de “Os Mutantes”. O trio era com Arnaldo Baptista no baixo, teclado e vocais; Rita no vocal e Sérgio Dias na guitarra, baixo e vocais. O grupo acompanhou artistas consagrados e participou de gravações do disco coletivo Tropicália ou Panis et Circensis e dos LPs de Gilberto Gil e Caetano Veloso. Com o envolvimento no Tropicalismo, o conjunto tornou-se referência no rock de vanguarda da música brasileira nos anos 60. Rita integrou a banda até 1972, se consagrando no cenário musical do país.

No ano seguinte, até 1978, juntou-se a outra banda: Tutti Frutti. Seus primeiros álbuns solos foram lançados em 1970 e 1972: “Build Up” e “Hoje é o Primeiro Dia do Resto de Sua Vida”, respectivamente. Mas foi em “Rita Lee” (1980) que a cantora consagrou-se como figura pop no país. Composto por grandes hits, como Baila Comigo, Lança Perfume, Caso Sério, Bem-me-quer, Nem Luxo Nem Lixo, Banho de Espuma, entre tantos outros.

Veja postagem feita na conta da artista:

