Rita Lee: veja sete frases polêmicas da rainha do Rock brasileiro

Rita Lee no Teatro do Sesi

O grupo acompanhou artistas consagrados e participou de gravações do disco coletivo Tropicália ou Panis et Circensis e dos LPs de Gilberto Gil e Caetano Veloso.

Com o envolvimento no Tropicalismo, o conjunto tornou-se referência no rock de vanguarda da música brasileira nos anos 60. Rita integrou a banda até 1972, se consagrando no cenário musical do país.

Emir Penna / CP Memória