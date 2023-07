Rita Zart leva o show "Suave" ao Ecarta Musical

publicidade

A cantora e compositora Rita Zart leva para o Ecarta Musical o show "Suave", onde apresentará composições de seu repertório, parcerias inéditas e versões de artistas que inspiram sua trajetória.

Com arranjos minimalistas, acompanhada de Viridiana na guitarra e Bruno Vargas, no baixo, a artista destaca sua rede de parcerias com compositoras contemporâneas do RS como Gabriela Lery, Nina Nicolaiewsky e Nina Fola.

No repertório, músicas como Viagem ao fundo de mim, Apatia, Vaza, O que range, Tempo tabu e Linguagem.

Em 2023, ganhou o prêmio Profissionais da Música de melhor produtora de trilhas para cinema. Seu primeiro trabalho autoral solo, o EP O Que Range, foi lançado em 2019. Em 2022 lançou seu 3º clipe, da música O Que Range, o single Tempo Tabu, e voltou aos palcos com shows no Teatro de Arena e em projetos como Som no Terraço CCMQ e Paralelo Festival.

Em janeiro de 2023, apresentou uma das edições do Cine Soar pelo Porto Verão Alegre no Instituto Ling, fez show no Foyer do Theatro São Pedro pelo projeto Mistura Fina e no Café Fon Fon. Recentemente gravou dois singles ainda não lançados em parceria com as compositoras Clarissa Ferreira e Nina Fola.

SERVIÇO:

O QUÊ: Rita Zart apresenta o show Suave

DATA: 22 de julho, às 18h

LOCAL: Fundação Ecarta (Avenida João Pessoa, 943), Porto Alegre.

Entrada franca

Transmissão ao vivo pelo Canal do YouTube da Fundação Ecarta.