Robbie Williams critica artistas que se recusaram a se apresentar no Catar

Em entrevista ao jornal italiano Il Venerdì di Repubblica, Robbie Williams criticou os artistas que se recusaram a participar da cerimônia de abertura da Copa do Mundo do Catar neste domingo, dia 20. De acordo com o cantor britânico, seria impossível boicotar todos os países que violam direitos humanos.

"Claro, eu não perdoo qualquer abuso de direitos humanos em qualquer lugar. Mas, com isso dito, se não perdoarmos violações de direitos humanos, então teríamos as menores turnês que o mundo já viu. Eu não conseguiria tocar na minha própria cozinha," disse na entrevista.

Dua Lipa, Shakira e Rod Stewart foram artistas que se recusaram a estar presentes na abertura do evento esportivo. De acordo com Robbie Williams, a atitude dos colegas de profissão foi "hipocrisia".

"Todos enviando mensagens dizendo 'Não ao Catar' também estão fazendo isso com a tecnologia chinesa? Seria hipócrita não ir ao Catar por causa dos outros lugares que eu vou", falou.

A apresentação oficial de abertura da Copa do Catar teve a presença do ator Morgan Freeman e do influencer catari Ghanim Al Muftah - além das apresentações musicais do cantor Jung Kook, da banda sul-coreana de K-Pop BTS e do cantor catari Fahad Al Kubaisi, embaixador oficial desta Copa.

Em suas redes sociais, o cantor tem recebido diversos comentários de pedidos para que não se apresente no Catar. Williams tem agenda no país no dia 8 de dezembro, no Doha Golf Club.