Roberto Cabrini faz cobertura especial sobre a morte da Rainha Elizabeth II no Domingo Espetacular

publicidade

No Domingo Espetacular, que vai ao ar neste final de semana, dia 11, Roberto Cabrini faz uma cobertura especial, direto de Londres, sobre a morte da rainha Elizabeth II, que aconteceu nesta quinta-feira, aos 96 anos, após 70 anos de reinado. Ela foi a primeira monarca britânica a atingir essa marca e será sucedida por seu primogênito, Charles, o príncipe de Gales.

O programa também exibe uma entrevista exclusiva que Tina Roma fez com a ex-mulher de Vampeta, em Miami, nos Estados Unidos. Roberta Soares acusa o ex-jogador de não pagar a pensão alimentícia das filhas e cobra na Justiça uma dívida de quase R$ 500 mil.

Marcos André Batista, o Vampeta, destacou-se no futebol no final dos anos 1990, ao jogar pelo Corinthians. Depois de uma passagem pela Europa, ele se consagrou campeão do mundo, em 2002, quando a seleção brasileira foi pentacampeã na Copa. Agora, Vampeta aposentou as chuteiras e atua como comentarista de futebol.

"A pessoa que deveria ser um bom pai, cumprir com as obrigações de amar, de cuidar dos filhos, essa pessoa não existe". "Ele paga pensão quanto quer, quando quer, a hora que quer, o mês que quer, o ano que quer. E quando paga, paga sem juros, sem correção", desabafa Roberta. Ela procurou a justiça e passou a brigar pelo direito das filhas. Os processos começaram a aparecer e se multiplicar. "Não há mais como ele recorrer. Ele já perdeu. E agora eles estão procurando bens, dinheiro em conta, pra que possa ser liquidada essa dívida", afirma a ex-esposa de Vampeta.

Vampeta respondeu as acusações feitas por Roberta Soares. "Desde quando nasceu, eu pago pensão. Pago pensão e bem! Eu pago e pago para uma menina que vai fazer 22 anos e uma que vai fazer 20. A de 22 anos, ganha R$ 20 mil líquido. Líquido! E a que vai fazer 20, ganha R$ 14 mil líquido. Olhe bem, e se fosse verdade? E se em algum momento eu tivesse alguma dificuldade e ficasse três meses sem pagar? Eu seria um mau pai? Por uma dificuldade de três meses? O que eu já dei por fora ali da pensão. Se fosse pegar tudo a fundo, e que eu já paguei de pensão até a data de hoje, dá mais de cinco milhões de reais. Cinco milhões de reais eu já paguei de pensão! Ou mais..."

Outro destaque da atração são os detalhes da operação que levou para a cadeia o megatraficante ligado ao PCC, 'Anderson Gordão', que se inspirou em um criminoso famoso para construir um império de luxo e até um zoológico particular. Ele foi preso nesta segunda-feira, dia 5, enquanto almoçava com um comparsa na cidade de Poá, na Grande São Paulo.

E ainda: saiba como criminosos invadem celulares e fazem transações bancárias sem precisar roubar os aparelhos.

O dominical também investiga se o problema de saúde que fez Justin Bieber interromper uma turnê e cancelar dois shows no Brasil pode afetar a carreira do cantor.

Apresentado por Carolina Ferraz e Sergio Aguiar, que faz sua estreia no programa, o Domingo Espetacular vai ao ar às 19h45min, na Record TV.