Roberto Cabrini mostra o drama das famílias vítimas das chuvas em Recife

Nos últimos seis meses, mais de 400 pessoas perderam a vida no Brasil em consequência das chuvas. Na última semana, foi a vez da capital pernambucana ser duramente atingida por fortes tempestades que arrasaram a cidade.

Roberto Cabrini mostra o drama de milhares de famílias que foram vítimas das chuvas na região metropolitana de Recife (PE), no Câmera Record deste domingo (5). Mais de 100 pessoas morreram e cerca de 6 mil estão desabrigadas. As forças de segurança registraram deslizamentos de terra em pelo menos sete pontos da região e 14 municípios de Pernambuco decretaram situação de emergência.



Cabrini registra os resgates e a dor dos sobreviventes que tiveram famílias dizimadas pela tragédia. O jornalista percorre as áreas devastadas pela chuva em Recife, caminha entre morros e áreas tomadas pela lama e o que sobrou das casas, revela histórias dramáticas de famílias inteiras que morreram e ouve relatos emocionados de quem conseguiu se salvar.

No programa, ele também investiga as causas da tragédia e entrevista, com exclusividade, o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, e o prefeito da capital do estado, João Campos.

O Câmera Record vai ao ar aos domingo, às 23h, logo após o Domingo Espetacular.