Roberto Cabrini relembra história e legado de Pelé em edição especial do "Domingo Espetacular"

Uma edição especial do "Domingo Espetacular" vai ao ar neste fim de semana, dia 1°, com reportagens exclusivas sobre o legado do Rei Pelé, Edson Arantes do Nascimento, que faleceu na tarde desta quinta-feira, dia 29.



Roberto Cabrini revisita a história do atleta, desde a infância em Três Corações (MG), passando pelos títulos do Santos e a consagração absoluta com as conquistas de três títulos de Copa do Mundo.



O programa também exibe entrevistas com amigos e ex-jogadores, como Rivelino, Pepe e Lima, que dividiram o campo com o ídolo e relembram grandes momentos ao lado de Pelé. E ainda encontra Didi, que foi barbeiro do Rei, em Santos (SP), por muitos anos.



O "Domingo Espetacular" repercute a morte do craque no Brasil e no mundo, e traz novas atualizações sobre a grande despedida que está sendo preparada.



O primeiro programa do ano tem também um encontro com Naiara Azevedo em sua versão fazendeira. A cantora recebe a equipe do programa no local que escolheu como refúgio para falar do sucesso de sua carreira e seu amor pelos animais.

Debora Lyra, apresentadora do quadro A Hora da Venenosa de Goiânia (GO), conversa com a cantora na fazenda que que comprou na região e que ganhou o nome do maior sucesso da artista, 50 Reais.

O "Domingo Espetacular", neste fim de semana apresentado por Carolina Ferraz e Eduardo Ribeiro, vai ao ar dia 1°, às 19h45. Logo após, a partir das 23h, o jornalista Roberto Cabrini apresenta o Câmera Record especialmente dedicado ao eterno Rei Pelé.