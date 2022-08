Roberto Cabrini, Sthefany Brito e Rodrigo Faro concorrem ao Troféu AIB de Imprensa

publicidade

O Troféu AIB de Imprensa, organizado pela Associação da Imprensa do Brasil, está em sua 13ª edição e consagra os melhores profissionais da imprensa e do entretenimento a cada ano. A escolha dos vencedores é feita pelo público na internet e a votação foi aberta nesta segunda-feira (15).

Na lista de indicados de 2022, nomes do elenco da Record TV se destacam. Roberto Cabrini concorre ao título de Melhor Jornalista do ano. Já os artistas Daniel Blanco, Sthefany Brito e Debora Sartori estão na disputa ao prêmio de Melhor Ator e Melhor Atriz, respectivamente — o trio está no elenco da série Reis.

Rodrigo Faro também foi indicado, na categoria de Melhor Apresentador de Entretenimento TV. Por fim, a Record News concorre à premiação como Canal de Notícias TV Fechada.

A votação já está disponível no site da AIB, e vai até 20 de setembro. O resultado dos vencedores será divulgado no dia 30 do mesmo mês.

Além disso, a cerimônia de premiação vai acontecer no dia 14 de novembro de 2022, no Sheraton Grand Rio Hotel & Resort, no Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro.