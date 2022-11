Roberto Carlos dá último adeus a Erasmo Carlos no Rio de Janeiro

publicidade

Roberto Carlos foi dar o último adeus a Erasmo Carlos, nesta quarta-feira (23), no crematório e cemitério vertical Memorial do Carmo, no Caju, Rio de Janeiro. O velório é restrito a familiares e amigos próximos. O Tremendão morreu aos 81 anos.

Mais cedo, a viúva de Erasmo, Fernanda Passos, foi consolada por Leo Esteves, filho do artista, ao chegar ao local.

O cantor e compositor Erasmo Carlos morreu na terça-feira (22) pela manhã. O artista foi internado às pressas na segunda-feira (21) e precisou ser intubado. A causa da morte não foi revelada, mas, segundo a equipe do artista, ele estava internado desde o último dia 2 com quadro de paniculite, complicado por uma sepse de origem cutânea.

O último trabalho do Tremendão foi o álbum O Futuro Pertence à... Jovem Guarda, lançado em fevereiro de 2022. O disco traz oito releituras de sucessos da época da Jovem Guarda que ficaram marcados na voz de outros cantores. São elas: Nasci pra Chorar, O Ritmo da Chuva, Alguém na Multidão, O Tijolinho, Esqueça, A Volta, Devolva-Me e O Bom.

No último dia 17, o cantor foi premiado no Grammy Latino 2022, na cerimônia que aconteceu em Las Vegas, nos Estados Unidos. Erasmo venceu na categoria Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa.

Erasmo Carlos nasceu em 5 de junho de 1941, no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. O artista foi um dos nomes pioneiros do rock brasileiro. É Proibido Fumar, Minha Fama de Mau e Quero que Tudo Vá para o Inferno são algumas de suas canções de sucesso.