Rock de peso na capital gaúcha em 2023

Logo após a maior turnê norte-americana de estádios de 2022, com mais de 1,3 milhão de ingressos vendidos, as icônicas lendas do hard rock Def Leppard e Mötley Crüe vão percorrer o mundo em 2023 com sua coliderada "The World Tour"! Produzida pela Live Nation, a turnê mundial começa no sábado, 18 de fevereiro de 2023, no Foro Sol, na Cidade do México. Ambas as bandas trarão seus shows com paradas em toda a América Latina antes de seguir para a Europa em maio de 2023 – incluindo uma apresentação no icônico Estádio de Wembley no 1º de julho de 2023 – terminando em Glasgow, Reino Unido, no Hampden Park em 6 de julho.

No Brasil, a “The World Tour” passa por São Paulo (7/3), no Allianz Parque; por Curitiba, no Estádio Couto Pereira (9/3), chegando a Porto Alegre no dia 11 de março de 2023, na Arena do Grêmio. Para os shows no Brasil, os ingressos estão disponíveis online neste site e nas bilheterias oficiais dos estádios.

“Depois de finalmente voltar à estrada e ter uma monumental turnê de verão nos Estados Unidos e Canadá este ano, estamos muito empolgados por trazer essa enorme turnê de estádios para as principais cidades do mundo e começar a Europa em Sheffield, onde tudo começou para nós há 45 anos. Estamos ansiosos para vê-los lá fora, em algum lugar, em breve!” diz Joe Elliott, vocalista do Def Leppard. "Tivemos um tempo incrível tocando 'The Stadium Tour' na América do Norte neste verão e realmente mal podemos esperar para levar o show ao redor do mundo com a 'The World Tour' em 2023. Crüeheads na América Latina e Europa: Preparem-se! Estamos chegando e mal posso esperar para finalmente ver todos vocês novamente no próximo ano!", frisa o Mötley Crüe, em comunicado conjunto.

Com mais de 110 milhões de álbuns vendidos em todo o mundo e dois Diamond Awards nos EUA, o Def Leppard - Joe Elliott (vocal), Phil Collen (guitarra), Rick Savage (baixo), Vivian Campbell (guitarra) e Rick Allen (bateria) - continua a ser uma das forças mais importantes do rock. Em 2017, a banda se apresentou no Estádio Beira-Rio, em turnê conjunta com o The Who. A carreira da banda inclui singles de sucesso e álbuns inovadores - incluindo dois dos álbuns mais vendidos de todos os tempos, "Pyromania" e "Hysteria", capturando as faixas lendárias do grupo, reunindo sucessos clássicos do Leppard como "Rock of Ages", “Pour Some Sugar on Me” e “Foolin”.

Vindo de Los Angeles, Califórnia, o quarteto Mötley Crüe – Vince Neil (vocal), Nikki Sixx (baixo), Tommy Lee (bateria) e Mick Mars (guitarra) – comanda o panteão do rock há 41 anos. A banda já vendeu mais de 100 milhões de álbuns em todo o mundo, ganhou 7 álbuns de platina e multi-platina nos EUA, 22 Top 40 hits de rock mainstream, 6 Top 20 singles pop, 3 indicações ao Grammy, 5 livros mais vendidos do New York Times, uma estrela no Calçada da Fama de Hollywood e um filme de sucesso da Netflix. O Mötley Crüe acumula mais de 5 bilhões de streams em plataformas digitais e a banda tem mais de 8 milhões de seguidores nas redes sociais. Em 2019, a Netflix estreou a cinebiografia “The Dirt”, baseada no livro best-seller que se tornou um filme de sucesso global, com uma pontuação de audiência positiva de 94% no Rotten Tomatoes.