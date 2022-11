Rock Pesado do Sul reúne shows das bandas Lamarquez, Tokyo Drive e Jumpin’ Birds

publicidade

Neste domingo, dia 27, tem muito Rock Pesado Do Sul no Divina Comédia (Rua da República 649). O som vai ficar por conta das bandas Lamarquez, Tokyo Drive e Jumpin’ Birds. O evento inicia às 19h e vai até a 00h.

O Rock Pesado do Sul é um Movimento de Fomento ao Rock Autoral do Sul do Brasil, formado por bandas que se apoiam mutuamente em diversos aspectos, e que tem como objetivo profissionalizar e ampliar o alcance e impacto da música e da cena rock independente do RS.

Confira a programação:

19h - Happy Hour

20h - TOKYO DRIVE

21h - LAMARQUEZ

22h - JUMPIN’ BIRDS

23h - Fim dos Shows

00h - encerramento