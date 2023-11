Roda Viva toca Chico Buarque no Ocidente Acústico

publicidade

Nesta quinta-feira, dia 30, a banda Roda Viva apresenta especial Chico Buarque na edição do Ocidente Acústico, no Bar Ocidente (Av. Osvaldo Aranha, 960). O show começa às 21h, e a casa abre às 20h. Os ingressos estão disponíveis na Sympla.

Além dos clássicos, o grupo apresenta o “lado B” do artista, com composições assinadas com o pseudônimo de Julinho da Adelaide, para fugir do assédio da censura.

A banda é formada por José Leandro Luz (voz), Juliano Luz (contrabaixo, piano e vocal), Maestro Nambú (saxofone e clarinete), Fabio Bohrer (violão, cavaquinho e vocal), Felipe Bohrer (violão, flauta, percussão e vocal) e Rafael Bohrer (bateria). O grupo foi formado na capital gaúcha em 2004 com a intenção de interpretar a obra do compositor carioca. Os arranjos originais são preservados para que o público possa reconhecer de imediato cada uma das canções.