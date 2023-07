Rodrigo Faro e o cantor Mano Walter em mais um episódio de "Figuras da Internet"

publicidade

No "Hora do Faro" deste domingo,30, Rodrigo Faro mostra pessoas que viralizaram na internet com vídeos engraçados. O apresentador convida o cantor Mano Walter para uma divertida surpresa durante uma gincana com Paulinho do Triângulo, jovem cearense que canta vaquejada e faz sucesso nas redes com propagandas para pequenos comerciantes.

A atração conta com a participação de Nilmara, que ficou conhecida na web como “a mulher da bacia na cabeça”. Tanto Paulinho, como Nilmara, são muito fãs de Mano Walter e nem imaginam que vão se encontrar com o ídolo.

Em outro momento cômico, Faro recebe uma vovó que está bombada na internet. A Avó Maria e o neto Gabriel conquistaram o público com a rotina divertida da dupla e seus vídeos de humor, e somam mais de 7 milhões de seguidores nas redes sociais.

"Hora do Faro" é apresentado por Rodrigo Faro e tem direção artística de Cesar Barreto e direção de Diego Oliveira e Rita Fonseca.