Rodrigo Faro recria "Dança Gatinho especial" com a filha

Neste domingo, dia 25, o "Hora do Faro" chega em clima de Natal! Em celebração a esta festa que reúne a família, o apresentador Rodrigo Faro convoca sua filha Helena para um "Dança Gatinho" cinematográfico.

Vai dar Namoro

A apresentadora Ticiane Pinheiro e Rico Melquiades, vencedor de "A Fazenda 13", são os conselheiros amorosos da vez no "Vai Dar Namoro".

Se tiver beijão depois dos pretendentes encontrarem seus pares, Rodrigo Faro recebe no palco sua filha, Helena Faro, para um "Dança Gatinho" em homenagem ao filme musical “Grease – Nos Tempos da Brilhantina”. A dupla encarna John Travolta e Olivia Newton-John e interpreta as canções “Summer nights” e “You're the one that I want”.

Hora da Virada

Mileide Mihaile, ex-peoa de "A Fazenda 13", vai até o interior da Bahia para contar a história da professora Selma, criadora do projeto “Biblioteca Viajante”, no qual ela leva livros a alunos de áreas distantes em sua bicicleta. No palco, a educadora conhece a cantora Aline Barros, de quem é muito fã.

O "Hora do Faro" é apresentado por Rodrigo Faro e vai ao ar neste domingo, dia 25, a partir das 15h45min. A direção artística é de Cesar Barreto; a direção, de Rita Fonseca e Diego Oliveira.