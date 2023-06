Rodrigo Faro se diverte com família de doze filhos e recebe ajuda de Rico Melquíades

publicidade

No "Hora do Faro" do próximo domingo, dia 04, Rodrigo Faro conhece um casal que já tem 10 filhos biológicos e está esperando a chegada de mais dois gêmeos, ou seja, um total de 12 filhos. Faro passa um dia na casa dessa família para mostrar aos telespectadores os desafios e dificuldades enfrentados no dia a dia. Ele e Rico Melquiades cumprem a missão de cuidar das crianças por um dia enquanto os pais aproveitam uma merecida folga. Com essa combinação, pode esperar muita confusão e diversão.

E no palco do programa, Faro tem um emocionante e dançante encontro com as três garis de Goiânia (GO) que conquistou a internet com seus incríveis vídeos de dança. Para surpreendê-las de maneira especial, Carol Nakamura embarca em uma viagem até a cidade delas para contar pessoalmente a grande notícia: elas receberão um dia de beleza exclusivo, terão a chance de ensaiar com a talentosa coreógrafa do programa e ainda terão a oportunidade de dançar no Hora do Faro e encantar todo o Brasil.

E em São Paulo, após se prepararem, as jovens dançarinas apresentam a coreografia no palco para serem avaliadas por duas juradas renomadas: a cantora Mari Fernandez, reverenciada como uma das maiores vozes femininas da atualidade, e Thais Carla, que dá um show quando o assunto é dançar. No final, como forma de reconhecimento pelo incrível trabalho que levam para as ruas de Goiânia, as garis dançarinas são surpreendidas com um presente especial oferecido pelo programa, incentivando-as a continuarem espalhando alegria por onde passam.

"Hora do Faro" é apresentado por Rodrigo Faro e vai ao ar neste domingo, 04, a partir das 15h45. O programa tem direção artística de Cesar Barreto e direção de Aline Alonso e Diego Oliveira.