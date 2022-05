Rodrigo Faro se transforma em Dua Lipa no Dança Gatinho deste domingo

publicidade

No próximo domingo, dia 8, o Hora do Faro vai causar com mais uma edição divertida do quadro Vai dar Namoro. Nele, as cantadas mais furadas da televisão brasileira entram em cena para os jovens chamarem a atenção das pretendentes e, quem sabe, formar um novo par.

Dessa vez, Rico Melquiades vai se unir a influencer Duda Reis para dar palpites e analisar as investidas dos meninos. E ela até entrou no clima da brincadeira e soltou: “Se elas não quiserem, eu quero!”. Além desses, o humorista Tirullipa também participa dando dicas de cantadas infalíveis para inspirar os rapazes.

Para completar a diversão, o rapaz que levar “toco” vai direto para a “Farolândia” – o parque de diversões com os “gostosões” Paulão e William vestidos de vendedores de balões e algodão-doce, o anão Pirulito como balde de pipoca e o mal-humorado Pigmeu vestido de pato, fazendo referência a brincadeira do “tiro ao pato”.

Em comemoração ao Dia das Mães, o programa terá o famoso cardápio com a foto das mães, e não dos rapazes, para as gatas escolherem através das possíveis sogras quem deve entrar no palco.

E se tiver beijão no final, atendendo a pedidos, Rodrigo Faro vai encarar o grande sucesso da cantora britânica Dua Lipa, Don't Start Now, que recebeu vários prêmios e já soma mais de 3 bilhões de acessos.

Em seguida, a partir das 18h, o telespectador acompanha mais um episódio da nova temporada do Canta Comigo, também sob o comando de Faro.

O Hora do Faro é apresentado por Rodrigo Faro e vai ao ar aos domingos, à partir das 15h45. A direção artística é de Cesar Barreto; a direção, de Rita Fonseca e Diego Oliveira.