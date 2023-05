Rodrigo Faro visita Fábio Jr. e relembra momento marcantes dos 54 anos de carreira do cantor

publicidade

Neste domingo, 28, Rodrigo Faro visita a casa do Fábio Jr. Nesse encontro, eles relembram os momentos mais marcantes e curiosos dos 54 anos de carreira desse talentoso cantor, ator e apresentador, que conquistou uma legião de fãs apaixonados por todo o Brasil.

Durante o papo, Faro mostra trechos antigos de programas e novelas com a participação do artista. O carisma contagiante de Fábio Jr. ao longo de todos esses anos conquistou milhares de fãs, e no programa, o apresentador também ajuda a realizar o sonho de uma fã em especial, a dona de casa Edinéia Luz, que sempre desejou conhecer de perto o seu maior ídolo.

Em seguida, Rodrigo Faro vai até o show de Fábio Jr., em São Paulo, e sobe ao palco para cantar, ao vivo, a música "Alma Gêmea" ao lado do cantor.

Hora do Faro é apresentado por Rodrigo Faro e vai ao ar neste domingo, 21/05, a partir das 15h45. O programa tem direção artística de Cesar Barreto e direção de Aline Alonso e Diego Oliveira.