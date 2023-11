Rodrigo Teaser retorna a Porto Alegre para show-tributo a Michael Jackson

publicidade

Nesta quarta-feira, 15, o artista Rodrigo Teaser chega a Porto Alegre para apresentar o show-tributo a Michael Jackson. Com cenários e figurinos idênticos àqueles utilizados pelo Rei do Pop, ele sobe ao palco do Auditório Araújo Vianna (avenida Osvaldo Aranha, 685), às 20h, reunindo hits do tamanho de “Beat It”, “Smooth Criminal”, “Thriller”, “Black or White” e “Billie Jean”. Os ingressos estão disponíveis na Sympla.



Considerado um dos melhores imitadores de Jackson no mundo, Teaser fez sua estreia em junho de 2013. Intitulado “Tributo ao Rei do Pop”, o show já rodou todo o país e teve diversas datas também no exterior. A direção de coreografia é assinada pelo norte-americano LaVelle Smith Jr., vencedor de um Grammy Award e bailarino de Michael Jackson por 28 anos.



Fã de Michael Jackson desde a infância, Teaser começou a imitar o ídolo aos nove anos, nos programas infantis de Angélica, Raul Gil, Sílvio Santos e Mara Maravilha. Ele cresceu assistindo a performances do Rei do pop na televisão e se aperfeiçoando como dançarino. Teaser é dono de uma das maiores coleções de produtos alusivos a Michael Jackson no mundo e já realizou turnês por todo o Brasil.



Em 2003, Teaser foi escolhido pela gravadora Sony Music para representar a América Latina no show “30th Years of Magic”, realizado no lendário Madison Square Garden, em Nova York. O evento homenageou o Rei do Pop e contou com a presença do próprio Michael Jackson na plateia.



Ao longo de sua carreira, o artista já dividiu o palco com Seu Jorge, Ivete Sangalo, Claudia Leitte, Luiza Possi e KLB, entre outros. Ele participou do Rock in Rio 2017, sendo até hoje o único artista cover a se apresentar no festival. Teaser ainda teve um show transmitido pelo canal Multishow, no ano seguinte, e fez a sua primeira turnê pela Europa em 2019, acompanhado por Jennifer Batten – icônica guitarrista que tocou com Michael durante toda a sua carreira.



Em 2020, foi convidado para ser jurado do programa “Canta Comigo”, na Rede Record, e começou a investir em seu canal no Youtube, em que conta a história e diversas curiosidades sobre o Rei do pop. O espaço já conta com mais de 400 mil inscritos.