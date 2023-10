Ronda Cultural: Iza, Vitor Kley, concerto e mais em Porto Alegre

publicidade

Eventos culturais movimentam Porto Alegre no final de semana. O Ronda Cultural é o quadro do Correio do Povo que traz uma curadoria especial com dicas para aproveitar da melhor forma as exposições, os espetáculos, os shows e muito mais. Confira:

No final de semana (6, 7 e 8 de outubro)

1º Festival Estadual de Esquetes Dramáticas na Casa de Cultura Mario Quintana

A capital gaúcha recebe o 1º Festival Estadual de Esquetes Dramáticas (FEED). O evento acontece na Casa de Cultura Mario Quintana, e conta com a apresentação das doze esquetes selecionadas durante o mês de julho por meio de edital, além das oficinas de dramaturgia e produção, roda de conversa sobre arte e novas tecnologias e mostra competitiva.

Serviço

Quando: Dias 7 e 8 de outubro, sábado e domingo, a partir das 18h30min

Onde: Casa de Cultura Mario Quintana (rua dos Andradas, 736 – Centro Histórico)

Os Barbixas no Teatro do Bourbon Country

A Cia. Barbixas está de volta a Porto Alegre com o espetáculo “Improvável”, em múltiplas sessões. Ingressos podem ser adquiridos em uhuu.com e na bilheteria do teatro. Há 14 anos em cartaz pelo trio de humoristas Anderson Bizzocchi, Daniel Nascimento e Elidio Sanna (os Barbixas), “Improvável” é um espetáculo de improvisação teatral onde as cenas são criadas na hora, a partir das ideias da plateia.

Serviço

Quando: Dia 7 de outubro, às 18h e às 21h, e 8 de outubro, às 17h e às 20h

Onde: Teatro do Bourbon Country (av. Túlio de Rose, 80 - 71 – Jardim Europa)

"Essa Vida Lego" é atração no 1º Festival Estadual de Esquetes Dramáticas. Foto: Marcelo Lemos / Divulgação

Na sexta-feira (6 de outubro)

Tributo ao Nirvana no Auditório Araújo Vianna

O Seattle Supersonics, considerado um dos melhores tributos ao Nirvana do mundo, vai se apresentar pela primeira vez em Porto Alegre. O grupo argentino, acompanhado pela Orquestra Villa-Lobos, irá executar os grandes clássicos de Kurt Cobain & Cia., como “Come As You Are”, “Lithium, “Heart-Shaped Box”, “In Bloom” e “Smells Like Teen Spirit”. Ingressos na Sympla.

Serviço

Quando: Dia 6 de outubro, sexta-feira, às 21h

Onde: Auditório Araújo Vianna (av. Osvaldo Aranha, 685 – Farroupilha)

“Raiz Amarga - Por que esta noite é diferente de todas as outras?”

O espetáculo “Raiz Amarga - Por que esta noite é diferente de todas as outras?” volta a cartaz neste mês. A montagem teatral, com Arlete Cunha e Letícia Schwartz, mescla as memórias da atriz com as etapas, histórias e cânticos que envolvem o ritual da primeira noite da páscoa judaica. Ao lado de Letícia, a atriz Arlete Cunha une-se à celebração do Pessach onde o público é convidado a partilhar alimentos, traumas e alegrias da família cuja matriarca foi uma sobrevivente do campo de extermínio de Auschwitz. A direção é de Clóvis Massa.

Serviço

Quando: De 6 a 29 de outubro - sextas e sábados, às 20h, e domingos, às 19h

Onde: Sala Álvaro Moreyra, no Centro Municipal de Cultura (av. Érico Veríssimo, 307 - Azenha)

"Espetáculo 'Raiz Amarga - Por que esta noite é diferente de todas as outras?'". Foto: Bernardo Jardim / Divulgação

No sábado (7 de outubro)

Iza no Auditório Araújo Vianna

A cantora e compositora Iza retorna ao Araújo Vianna para a turnê do seu mais recente trabalho, “Afrodhit”. Unindo hits do primeiro álbum aos mais recentes singles, a cantora sobe ao palco acompanhada por oito bailarinos. O repertório da apresentação é formado pelas músicas já conhecidas, como Pesadão, Ginga e Dona de Mim, que fazem parte do primeiro álbum, e singles lançados depois, como Brisa, Meu Talismã e Evapora, além Gueto, Sem Filtro e Fé. Os ingressos estão à venda na Sympla.

Serviço

Quando: 7 de outubro, sábado, às 21h

Onde: Auditório Araújo Vianna (av. Osvaldo Aranha, 685 – Farroupilha)

Série de concertos na Cinemateca Capitólio

Neste sábado, acontece a retomada da série Concertos Capitólio, com a apresentação do Porto Alegre Consort, grupo formado pela junção do Coral Porto Alegre com um conjunto de instrumentistas. A apresentação tem entrada franca. No programa, serão apresentadas obras de Morten Lauridsen, John Rutter, John Leavitt, Christopher Tin e Ola Gjeilo. A regência será de Diego Schuck Biasibetti, com a participação do pianista Fernando Rauber. A abertura do concerto será feita pela Orquestra Violões Casa da Música. A distribuição de ingressos ocorre a partir das 10h30min.

Serviço

Quando: 7 de outubro, sábado, às 11h

Onde: Cinemateca Capitólio (rua Demétrio Ribeiro, 1085 – Centro Histórico)

Foto: MarVin / Divulgação

No domingo (8 de outubro)

Vitor Kley no Auditório Araújo Vianna

O cantor Vitor Kley volta a Porto Alegre com a turnê que celebra o seu primeiro DVD, previsto para sair em breve. “A Bolha Ao Vivo em São Paulo”, que foi gravado no início do ano na capital paulista, reúne os grandes sucessos da sua carreira e algumas faixas inéditas. Além dos principais hits da sua trajetória, como “O Sol’, “Morena”, “Adrenalizou” e “Pupila”, Vitor também vai apresentar canções do álbum “A Bolha”, que saiu em 2020, e do projeto “Microfonado”, além dos singles recentes “Tudo Me Lembra Você”, “Ainda Vou Morrer por Não Falar”, “O Amor Machuca Demais” e “Porta Retrato”. Ingressos na Sympla.

Serviço

Quando: Dia 8 de outubro, domingo, às 20h

Onde: Auditório Araújo Vianna (av. Osvaldo Aranha, 685 – Farroupilha)

Domingo musical no Mercado Público

Todos os domingos, ao meio-dia, nos mezaninos do Mercado Público, Paulinho Parada toca suas canções autorais, fazendo referências aos clássicos da MPB e da música local através de suas composições. E todo domingo tem uma atração diferente, Neste, será de Alexandre Áusquia, com presença no Escaler do Bom Fim e no Papillon Bar da Venâncio. A proposta do domingo musical no Mercado Público tem a curadoria de Paulinho Parada, que é músico doutorando pela Ufrgs, e propõe ajudar na reconstrução de uma agenda artística para o local que sofreu com incêndio em 2013.

Serviço

Quando: 8 de outubro, domingo, às 12h

Onde: Largo Glênio Péres, 1 - Centro Histórico

Vitor Kley canta no Auditório Araújo Vianna no domingo, 8. Foto: Murilo Amancio / Divulgação

* Curadoria feita por Caroline Guarnieri, Laura Borges e Leticia Pasuch

* Sob supervisão de Luiz Gonzaga Lopes